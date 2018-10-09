С будущего года Армения будет работать только на долги

В конце октября в парламенте Армении стартуют обсуждения проекта госбюджета страны на 2019 год. В армянских СМИ приводятся общие цифры без особых подробностей, но уже сейчас известно, что основной целью нового бюджета будет обслуживание государственного долга. Страна находится в таком состоянии, что внешний долг, приближающийся к половине ВВП, уже принимает критический характер. И в такой ситуации, конечно, не до повышения социальных выплат или реализации каких-то проектов за бюджетный счет.

"Бюджетом 2019 года социально-экономические приоритетные задачи не решатся, т. е. те ожидания, которые есть - повышение зарплат и пенсий, в рамках этого бюджета эти вопросы не будут решены. Цифры, представленные в проекте, являются повторением цифр, представленных в бюджете предыдущего года.

Об этом сказал в беседе с Первым Информационным экономист Ваагн Хачатрян, передает Day.Az.

Предыдущее правительство обосновывало это тем, что экономика Армении оказалась в такой ситуации, что обслуживание государственного долга стало вопросом повестки дня, а обслуживание государственного долга означает, что если текущие расходы увеличиваются, то уменьшается возможность развития. Теперь бюджет на 2019 год формировался также в этих рамках, сказал экономист.

"Меня больше всего интересует, в каких рамках будет формироваться этот бюджет, то есть будем ли мы продолжать ограничение на капитальные и текущие расходы, или нет? Очень хотелось бы, чтобы во время обсуждения бюджета в НС эти подходы были уточнены, только после этого мы сможем точно найти ответы на некоторые вопросы", - считает Хачатрян.

Отметим, что по прогнозу Минфина, к 31 декабря 2019 года долг правительства составит 6 миллиардов 953 миллиона долларов, или 49,7% ВВП.

До конца года правительство Армении планирует увеличить внешний долг, взяв кредиты на общую сумму около 151 миллиона долларов. Так что повышения зарплат и пенсий армянам, скорее всего, не стоит ждать и в 2020-м.

Зульфугар Ибрагимов