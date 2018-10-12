Российские СМИ: Нжде замаскировал под «армянство» нацизм

Российский информационный портал Новости в Росси и мире - sm-news.ru поместил статью под названием "Памятники Нжде - не по нужде", в которой проанализировал, как авантюра и преступление одного человека тянут за собой в пропасть миллионы.

Предлагаем статью вниманию наших читателей.

"Эту историю рассказала коллега. Утром ей пришлось воспользоваться услугами такси. Водитель представил, что вместо руля перед ним трибуна, а пассажир - участник митинга, и выступал всю поездку. От услышанного коллега еще полдня находилась в ступоре, пытаясь понять: "Откуда вообще такие люди берутся?"

- Не поняла: он то ли армянин, то ли грузин, лет сорока. И жуткий антисемит. Я впервые вижу такого человека, к тому же с Юга, который заявлял, что Гитлер "знал больше" и "был прав"! Представляешь, привел пример: "Если в стаде одна овца заболела, с ней что делают?". Ну, мы же не стадо, и это не сельское хозяйство!

- Ты не спросила, что было бы если "больной овцой" в обществе назвали его?

- Нет. Хотела сказать ему, что я - еврейка, но побоялась. Вышла, поставила самую низкую "оценку" и заблокировала.

Корни вопроса уходят в события первой половины XX века, имеют серьезную внешнеполитическую подоплеку. В 1890 году в Тифлисе (Тбилиси, Грузия) была основана армянская партия "Дашнакцутюн", в дальнейшем ее руководителем стал Гарегин Нжде (настоящая фамилия Тер-Арутюнян). В 30-е годы Нжде обосновал идею превосходства армянской нации над другими, назвал ее "Цегакрон". В переводе на русский звучит как "Этновера". В "Дашнакцутюн" посчитали, что Нжде раскалывает партию, и исключили. К тому моменту у Гарегина появилась боеспособная организация - связи он заранее наладил с новыми германскими властями во главе с Адольфом Гитлером.

Что есть "сотрудничество" с немецкими нацистами в данном контексте? Нет, это не значит, что заключившие какой-либо договор стороны являются равносильными. Это значит, что одна сторона использует другую в собственных целях, причем другой кажется, будто она проводит самостоятельный курс. Нжде будто бы добивался независимости Армении, но независимости какой? От советского правительства и на основе рассматриваемого турецкого вторжения.

"Если разъяснить слово "Цегакрон", то получается преклонение перед расой и сохранением ее чистоты, что равносильно нацизму-гитлеризму. Таким образом, Нжде со своим "Цегакроном" пропагандировал фашизм в армянской действительности", - разъяснил значение Ованес Деведжян, сокамерник и соратник Нжде по партии (бывший секретарь ЦК), на допросе 28 августа 1947 года в МГБ Армянской СССР.

До начала войны Нжде находился в болгарской столице, там он встретился с армянином по фамилии Камсаракан, прибывшем из Германии. Деведжян предполагал, что Камсаракан служил в немецкой разведке. Целью встречи было привлечение сторонников Нжде к сотрудничеству с нацистами.

Движение "Цегакрон" Нжде начал собирать в 1932 году в США. Там он разъезжал по армянским общинам и пропагандировал свои идеи. Дальнейшая работа по усилению группировок проводилась им в Болгарии. Кроме этого, немецкая сторона создала "Армянский национальный совет", в который включила Нжде. На базе этой платформы он завербовал 40 армянских военных и офицеров, направил их на обучение в Берлин. Через несколько месяцев их перекинули в Крым для борьбы против Красной Армии.

Бывал Нжде и в лагерях армянских военнопленных. Об этом Деведжяну рассказал член политсовета "Дашнакцутюн" Давид Давидханян. По его словам, Нжде призывал к вооруженной борьбе против СССР, заявляя: "Кто погибает за Германию", тот погибает за Армению".

Но и Деведжян - армянский нацист. Исходя из показаний самого Нжде на допросе от 30 апреля 1947 года, Деведжян в 1941 году принимал участие в собрании "Дашнакцутюн" в Бухаресте, на котором было принято решение о сделке с немецкими фашистами.

"... вел пропаганду о том, что все те страны, которые освобождаются немцами, получат самостоятельность. В частности, он приводил пример Украины, оккупированной немцами. Деведжян доказывал, что если Армения будет оккупирована немцами, то получит большую и широкую независимость, нежели Украина", - сообщил Нжде.

Нжде арестовали в Болгарии сотрудники СМЕРШ, направили в Москву, в 1946 году перевели в Ереван. В 1948 году его приговорили к 25 годам тюремного заключения, в 1955 году он скончался во владимирской тюрьме.

В 2016 году в Армении установили памятник Гарегину. В МИД России выразили удивление: годом ранее на сессии ООН была принята резолюция, осуждающая героизацию нацизма и неонацизма, за которую проголосовали армянские делегаты. Позиция Москвы к любым проявлениям возрождения фашизма из пепла остается неизменной.

В Азербайджане резко выступили против установки памятника. Заслуженный журналист Азербайджанской Республики Татьяна Чаладзе, не стесняясь в выражениях, опубликовала статью: "Нацистский ублюдок Гарегин Нжде, Серж Саргсян и армянский шовинизм - это единое целое...", в которой обратила внимание на любовь Гарегина к фюреру, всяческое подражание, и привела аналогии. Кстати, возвращаясь к материалам допросов, о "зачистке" территорий от азербайджанцев в идеях Нжде говорил Деведжян.

"Подражая Гитлеру, возомнив себя "фюрером армянского народа", он оставил целое "наследие" своих посланий юному армянскому поколению, например, "Народ, исповедующий мужество - истинное арийство", "Наказанное малодушие, трусость, вот два слова, которые характеризуют наше грустное политическое настоящее". А рукопись "Мое кредо" (чувствуете аналогию с "Майн кампф" Адольфа Гитлера?), где выражена главная мысль Нжде: "Не должно быть ни одного дня без борьбы с турком", настоящий цитатник диктатора, исповедующего сектантскую идеологию, в которой себя, любимого, он ставит в центр Вселенной", - пишет Чаладзе.

Чаладзе убеждена, что национализм - признак регресса и упадка нации, а мононационализм - трагедия для любого народа. В Армении, по ее словам, этот фактор привел к "деградации армянской государственности, потере ее суверенитета".

"Победивший в Армении национализм, как гангрена, разъел и превратил страну в маленькую географическую точку, из которой, как из опасной зоны, по всему миру разбегается ее собственный народ, забыв и о национальной гордости, и о любви к родному отечеству, и о национальном достоинстве, и о вере в своего армянского Бога", - заключила она.

В настоящее время ряд российских историков углубленно занимаются исследованиями связей представителей армянского народа с нацистами во времена Великой Отечественной войны, а также в преддверии. Опубликованы рассекреченные документы советских спецслужб, которые являются неопровержимыми доказательствами.

Звеньями одной цепи считают следующие события:

16 июля 1933 года, объявив о создании в США "Цегакрона", Нжде реализовывает на практике теорию об "армянском арийстве";

Во Франции антрополог Монтадон заявил о существовании "арменоидной расы", такой же "древней", как арийцы из теорий нацистов;

30 января 1933 года рейхсканцлером Германии становится Адольф Гитлер.

Эти события дали историкам основания предполагать, что Нжде таким образом пытался обратить внимание фюрера на себя, излагая замаскированный под "армянство" нацизм. Опубликованы показания того самого Камсаракана, вербовавшего Нжде в Болгарии.

В чистосердечном признании Петера Камсаракана говорится, что он был взят в плен 25 августа 1944 года, выдающим себя за унтерофицера германской армии "Петера Карера". На самом деле, с 1940 по 1942 годы он был внештатным сотрудником VI управления, занимающегося внешней разведкой. С 1942 по 1943 проходил службу в "Абвере", затем снова был направлен в Управление. В показаниях Камсаракан называет "Цегакрон" иначе - "Расисты". Плененный подробно рассказал о том, как вербовал Нжде по указанию оберштурмбанфюрера СС Вильгельма Хеттля.

Однако историки обращают внимание на деятельность армянских националистов в целом, а также отношение к ним советских властей. Председатель ГПУ Армянской ССР Арменак Абульян в аналитической записке от июля 1933 года сообщает, что армянские националисты из "Дашнакцутюн" занимаются "организацией авантюр", а именно переброске банд и главарей, организацией терактов в отношении представителей власти. В справке главы МВД СССР Круглова от 18 ноября 1948 года указано, что дашнаки собирали во всех странах, где имеют комитеты, информацию для немцев, поддерживают контакты, а также занимались летом 1940 года в Румынии незаконной реализацией награбленных немцами бриллиантов и ювелирных украшений в Голландии.

Сотрудничество основывалось на пожелании дашнаков, переданном немцам, о создании в составе Германии армянского государства, в состав которого вошли бы районы Турции, Нагорный Карабах и Борчалинский район Грузии.

"Фактически дашнаки были готовы создать для гитлеровцев на Южном Кавказе рейхскомиссариат по примеру тех, которые были образованы нацистами на других оккупированных территориях. С той лишь разницей, что в других регионах Европы они насаждали силой свою теорию расового превосходства арийцев, когда как в Армении их уже ждали подготовленные в идеологическом плане потенциальные функционеры оккупационного режима, уже являвшиеся носителями нацистско-расисткой идеологии цегакрона", - одно из самых распространенных мнений экспертов.

То есть, Нжде - не просто пособник нацистов, но и интерпретатор расовой теории применительно к армянам. Историки, политологи и правоведы считают, что памятник Ндже в Ереване противоречит базовому принципу Декларации ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятой еще 2001 году, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года. Они подчеркивают, что армянские власти возводят Нжде в ранг "героя", которым он не является, а памятник ему - "памятник победившему в Армении нацизму".

Особенно примечательно в этой связи выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите СНГ в Душанбе, на котором глава государства говорил о необходимости борьбы с героизацией нацизма. Российская общественность может предложить Пашиняну начать такую борьбу в Ереване.

Подчеркнем, что деятельность Нжде вредила не только Советскому Союзу, но и Болгарии, где обсуждают вопрос установки такой же скульптуры за счет армянского бизнеса. Остается надеяться, что правительство этого европейского государства взвесит все аргументы и не будет реабилитировать пособника нацизма Нжде. Ведь еще в далеком 1945 году была поставлена жирная точка в этом вопросе.