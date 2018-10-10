Нацизм в Армении скорее жив, чем мертв - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

На днях правительство Армении одобрило пакет законопроектов о внесении поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Внесением поправок будут криминализированы публичные призывы к терроризму, финансированию терроризма, к международному терроризму.

Можно удивиться, что во всем цивилизованном мире уголовная ответственность за пропаганду терроризма существует давно, в Армении же эти меры вводятся только сейчас и подобных пунктов в уголовном законодательстве этой страны до сих пор не существовало. Но на то есть свои причины.

Дело в том, что основой национальной идеологии армянства уже более столетия является терроризм и агрессивный национализм. Провозглашаемые им принципы находились в фундаменте созданной на Южном Кавказе в начале ХХ века Армении, откуда перекочевали в государственную идеологию независимой республики, образовавшейся после распада Союза. Террор был основным инструментом продвижения "армянского вопроса", и не только не осуждался на уровне гражданского общества, но и поддерживался и поощрялся. Более того, расистская теория нацистского пособника Гарегина Нжде находилась в основе идеологической платформы Республиканской партии Армении, отстраненной от власти в мае этого года. А до того она двадцать лет отравляла умы и души граждан страны идеями ненависти и расового превосходства.

Сегодня РПА, возглавляемая Сержем Саргсяном, постепенно выдавливается с политического поля страны. Можно ди сказать, что с уходом РПА Армению покидает идеология нацизма и террора? И не поздно ли опомнились наши соседи, решив, наконец, криминализовать деяния идеологов и пропагандистов терроризма?

На эти вопросы Day.Az попросил ответить известного российского историка и политического аналитика, автора монографии "История транснационального армянского терроризма в XX столетии. Историко-криминологическое исследование" Олега Кузнецова.

Начинать бороться с терроризмом и сопровождающей его идеологией экстремизма никогда не поздно. Когда эти практики официально признаются криминальными и в силу этого запрещаются, то этот шаг всегда очень отрезвляюще действует не только на общественное мировоззрение, но и на коллективное бессознательное, создавая своего рода табу. Я надеюсь, что после этого армянские общественные деятели больше не будут публично гордиться тем, что их предки были террористами, как это было до недавнего времени, что формировало в отношении всего армянского народа весьма нелицеприятное представление у людей других национальностей. Наконец-то появилась возможность для политического отрезвления армянского общества. И данный факт можно только приветствовать.

Конечно же, это произойдет не одномоментно, как по мановению волшебной палочки, человеческая история - это не книжки про Гарри Поттера. Тут чудес не бывает. Цивилизация выработала понятие естественно-исторического процесса, который не оставляет особой альтернативы: либо ты движешься как и все остальные в едином цивилизационном потоке, либо остаешься на обочине жизни, уходя сначала в стагнацию, а потом в деградацию. Этот закон универсальный, касающийся как отдельной личности, так и всего общества. Если армянское государство осознанно создает юридические запреты поведения, противоречащего ценностям всего остального человечества, то этот шаг следует только приветствовать, как бы поздно он ни был бы совершен.

Лично мне очень хотелось бы надеяться, что вместе с РПА из Армении уходит нацизм, но я совершенно не уверен в том, что так будет на практике. Теория цегакрона Гарегина Нжде, по сути, откровенно расистская и нацистская теория, стала государственной идеологией этой страны еще в начале 2000-х годов и является таковой, как минимум, полтора десятилетия. За это время выросло или сформировалось духовно целое поколение, которое не имело для себя никаких иных социальных и идеологических ценностей, поэтому его представители бессознательно будут цепляться за него из чувства самосохранения, чтобы иметь хоть какие-то жизненные ориентиры.

Что же касается существования или прекращения существования структур РПА, то к этому вопросу у меня совершенно однозначное отношение. Карабахский клан Кочеряна-Саргсяна, политическим инструментом которого была и остается РПА, создал новую структуру армянского общества в полном соответствии с социальной структурой нацистской Германии. РПА была партией-монополистом со своими боевыми отрядами в лице Союза еркрапа - организации ветеранов Карабахской войны и оккупационных войск. Еркрапа в Армении в соответствии с национальным законодательством были наделены определенным набором льгот и привилегий и до сих пор являются как бы людьми "первого сорта" в сравнении со всеми остальными своими согражданами, кто таких нормативно закрепленных привилегий не имеет. Так что смещение РПА с политической арены будет или должно сопровождаться серьезными трансформациями всего армянского общества, прежде чем его можно будет называть гражданским или демократическим.

Для Армении данная тема - очень серьезная нравственно-политическая проблема. Карабахская война началась 30 лет назад, за это время выросло два поколения, еще два поколения под ее прямым воздействием трансформировали свое мировоззрение. Сегодня в Армении ни один мужчина не может получить заграничного паспорта, не отслужив в оккупационных войсках и не проникнувшись хотя бы отчасти идеями нацизма. Поэтому изгнание РПА с политической арены, если оно состоится через два месяца, будет сопровождаться большим количеством частных человеческих трагедий и сломом инерции человеческого мышления по целому ряду общественных стереотипов. В этом кроется еще одна проблема того, что я смотрю на возможность изживания нацистской идеологии в Армении с надеждой, но без всякого оптимизма.

Если посмотреть внимательно на человеческую историю, то терроризм существовал всегда, еще с библейских времен, просто в несколько иных организационных формах. Взять, к примеру, тех же ассасинов, организовавшихся в форму религиозного ордена. Каждой эпохе свойственны свои организационные формы, сущность которых при этом остается неизменной. Но не в этом главный смысл данного вопроса.

Терроризм - это вершина криминального айсберга, которая видна над водой, а под водой скрывается его основная масса - нелегальный оборот оружия и денег, незаконное пересечение государственных границ, наркотики, незаконные валютные операции и многое другое. Сегодня мало кто об этом говорит вслух, но терроризм - это инструмент транснациональной политики, использовать который может себе позволить в современном мире далеко не каждая страна или группировка стран. Надо понимать, что если терроризм угрожает национальным интересам, то он соответствует или транснациональным, или корпоративным интересам.

Армянская диаспора, но не Армения вполне подходит на роль той силы, которая способна инициировать терроризм, тогда как сама Армения как страна вряд ли имеет достаточное количество ресурсов, чтобы быть, как вы говорите, террористическим государством. Терроризм всегда и везде направлен против государственных устоев, а поэтому по определению не может быть инструментом политики государства хотя бы из опасения самоуничтожения. Поэтому идея возможности существования террористического государства абсурдна сама по себе, хотя в интересах пропаганды может некоторое время использоваться, причем весьма непродолжительно.

Лейла Таривердиева