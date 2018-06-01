Благодаря глупости диаспоры об армянском терроризме узнала вся Россия - ДЕТАЛИ

Как мы уже сообщали, армянская община России инициировала очередной иск против известного российского историка и политолога Олега Кузнецова. Вчера, 31 мая, Олег Юрьевич был вызван для проведения опроса в Следственный комитет.

Напомним, что армянская община уже дважды пыталась засудить историка за монографию "История транснационального армянского терроризма в XX столетии. Историко-криминологическое исследование" и засудить по статьям УК России о разжигании межнациональной розни, экстремизм и тому подобное. Оба раза армянство постигла неудача - правоохранительные органы не нашли оснований для возбуждения дела. Теперь истец в лице московского адвоката Рубена Киракосяна решил "попытать счастья" в третий раз и добиться отмены предыдущих решений по его искам.

"В прошлом году было подано два заявления, первое - по монографии, второе - по публикациям в СМИ, - рассказал Day.Az Олег Юрьевич. - Постановления об отказе в возбуждении по двум этим делам были обжалованы армянской стороной в заявлениях Генеральному прокурору. Постановление по первому делу - о монографии - оставлено без изменений постановлением заместителя генпрокурора Бергмана. Решение по иску о моих публикациях же отменено и само дело сейчас находится на пересмотре.

Насколько мне известно, по одному из заявлений Киракосяна в деле была допущена маленькая процессуальная ошибка. Замгенпрокурора приказал ее исправить и заново вынести постановление об отказе в возбуждении дела. Однако, пока не будет нового постановления с двумя подписями и печатью, я ни в чем не уверен.

Устранением недостатков занимается старший следователь по особо важным делам майор юстиции Елена Александровна Королева из Следственного управления СКР по ЗАО Москвы. Вчера я с ней беседовал более часа, протокол опроса, а не допроса, составил 8 страниц. Начала она агрессивно, закончила задумчиво", - сказал Кузнецов.

Российский историк, несмотря ни на что, не теряет чувства юмора.

"Моя благодарность Киракосяну за рекламу моей монографии в российских верхах. Предлагаю переиздать ее еще раз и разослать по всем тем структурам, куда он обращался", - сказал он с едкой иронией в адрес армянского адвоката-неудачника.

Отметим, что "История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии" - это первое издание, в котором были представлены не публиковавшиеся до сих пор служебные материалы Комитета государственной безопасности СССР и Центрального разведывательного управления США, а также материалы уголовных дел по преступлениям, совершенным армянскими террористами на территории Азербайджана и России. Автор доказал, что на протяжении ХХ столетия армяне использовали терроризм в качестве основного средства для создания своей национальной государственности.

Понятно, что такой смелый шаг не мог остаться "безнаказанным".

Зульфугар Ибрагимов