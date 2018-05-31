Получивший Армению из рук Запада Пашинян готовит удар в спину России - ПОДРОБНОСТИ

В четверг, 31 мая в Москве, в Доме книги должна была пройти презентация книги американского автора "Турки и армяне: исследование борьбы с повстанцами". Книга увидела свет в издательстве Российской политической энциклопедии (РОССПЭН).

Мероприятие анонсировалось задолго до презентации, планировалось, что книгу представит сам автор, американский военный историк Эдвардом Дж. Эриксон. Однако презентация была отменена. В последний момент Дом книги по-тихому отказался проводить мероприятие и даже удалил анонс издания с сайта.

В армянских СМИ этот факт уже расценивают, как очередную "победу" диаспоры и лобби. Именно диаспора подняла вой и забросала государственные и правоохранительные органы России истеричными посланиями о "тенденциозном искажении исторических фактов" в книге "ангажированного" американского автора. Наиглавнейшим аргументом выдвинуто признание самой Россией "геноцида армян", миф о котором, собственного, и сводит на нет военный историк Эриксон.

Кстати, сегодня же в следственных органах побеседовали с российским историком Олегом Кузнецовым, против которого армянская община в третий (!) раз пытается возбудить уголовное дело в Москве за книгу об армянском терроризме, не считая подобных поползновений на региональном уровне.

Эти кампании, координируемые, по сведениям достоверных источников, из Еревана, вполне объяснимы с точки зрения потребностей армянской пропаганды и информационной войны, ведущейся Арменией против Турции и Азербайджана. Но вот поведение российской стороны мало поддается логике. Почему она позволяет армянству указывает ей, как действовать, как распоряжаться своим законодательством, какие издания презентовать, а какие нет?

Россия, конечно, имеет свои интересы в регионе, она и Армения считаются союзниками. Но России лучше, чем кому-либо другому, должно быть известно, что представляет собой армянство в качестве союзника. Это очень плохой союзник, всегда готовый предать и вонзить нож в спину. Как раз этим занимается в настоящее время правительство Никола Пашиняна, приведенного к власти Западом.

То, что "бархатная революция" была не такой уж бархатной, а все пророссийские заверения премьера не стоят ничего, уже поняли все. Только в самой России продолжают себя обманывать и делать вид, что все идет хорошо. Да, для западных интересов в регионе все действительно идет лучше некуда, но вот для российских интересов ситуация складывается незавидная. У нее, образно говоря, уже выбили Грузию, теперь то же самое проделано с Арменией. И теперь у Москвы в регионе остается фактически единственный адекватный партнер - Азербайджан. Да, и еще Турция, против которо российская армянская диаспора и лобби проводят просто неохватную по своим масштабам пропаганду. Американский военный историк Эдвардом Дж. Эриксон пал жертвой именно этих процессов.

Примечательное, скажем так, расследование факта "бархатной революции" в Ереване опубликовало на днях ИА REGNUM.

Как пишет издание, совершенно непонятной осталась роль США в произошедших событиях - казалось, что в Вашингтоне и вовсе не понимают, что происходит в Ереване. Однако мировыми СМИ (в том числе российскими и армянскими) был упущен один очень интересный момент: состав гостей на инаугурации нового президента Армении Армена Саркисяна, которая состоялась 9 апреля, за 3 дня до начала акций протеста в Ереване. Кто же находился в Армении за несколько дней до начала протестов?

В прямой трансляции, которая велась с церемонии инаугурации, можно было заметить три незнакомые большинству армянских и российских читателей и экспертов фигуры - Гарри Бернстен, Мартин Сильверстейн и Роджер Нориегу.

Гарри Бернстен является на сегодняшний день консультантом нескольких американских силовых структур и федеральных агентств. В прошлом же он был высокопоставленным офицером ЦРУ, при этом руководил важнейшими контртеррористическими операциями.

Что касается Мартина Сильверстейна, то он занимал должность посла США в Уругвае с 2001 по 2005 годы. Очень важную роль он сыграл после президентских выборов в США, являясь одной из основных фигур в переходной команде Дональда Трампа (регулирует процесс смены власти после выборов и до инаугурации, в том числе в рамках кадровой политики).

И третий американский гость - Роджер Нориега - известен своей работой в Государственном департаменте США, где он специализировался на странах западного полушария. После завершения государственной службы он стал одним из влиятельных лоббистов, активно добиваясь поддержки оппозиции в Венесуэле и решая другие задачи в странах Латинской Америки. Нориега включен в список наиболее влиятельных республиканцев-латиноамериканцев. Имеет прямые рабочие контактны с главой Государственного департамента США Майком Помпео и с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, пишет российское издание.

Вот такие вот серьезные товарищи. И надо же - буквально накануне начала беспорядков. Причем, это не главы государства правительств, не официальные лица, традиционно по протоколу приглашающиеся на инаугурацию президентов. И, как следует из статьи REGNUM, указанные лица были приглашены не Ереваном, а неким гражданином США Арменом Меликяном. Учитывая характер деятельности и послужной список названных американцев, можно не сомневаться, что ребята там не отдыхали. А работали.

Не менее интересна вышедшая на днях публикация в российском "Московском комсомольце", в которой объясняющимся в любви и дружбе к армянской стороне российским деятелям очень доходчиво объясняется, что происходит в "новой" Армении на самом деле, что там произошло 8 мая и чем это закончится для интересов Москвы.

Автор статья, кстати армянка - Анаит Тер-Оганьян, обращает внимание на то, что многие армянские и российские эксперты сегодня стараются представить нового премьер-министра Никола Пашиняна если не пророссийским, своим в доску парнем, то, по крайней мере, прагматиком, который прекрасно понимает, что Армении от России никуда не деться. И поэтому он во внешней политике обязательно будет проводить прежний курс на стратегическое партнерство с РФ. Об этом заявлял и сам Пашинян во время встречи с российским президентом 14 мая в Сочи.

Отметим, что несмотря на благожелательную риторику, реальные шаги и действия новых властей Армении говорят о далеко не пророссийской настроенности Пашиняна и его команды. В первую очередь об этом свидетельствует состав нового кабинета министров.

Если начать знакомиться с биографиями новых министров и государственных деятелей Армении, у любого российского политика должны были бы волосы встать дыбом. Более антироссийской команды трудно себе представить даже в странах, находящихся с Москвой в не самых добрых отношениях.

Обратимся снова к статье в "МК".

Министр труда и социальных вопросов Мане Тандилян, избранная в парламент в составе блока "Елк". Получила образование в Американском университете Армении, где окончила отделение менеджмента. С 2009 года работала финансовым директором в американской компании "Синопсис Армения".

Министр образования и науки Араик Арутюнян. В его послужном списке - работа в грантовой организации "Хельсинкская ассоциация", с 2014 года - в Transparency International. В РФ эта организация признана "иностранным агентом".

Новый глава Совета безопасности Армен Григорян в той же Transparency International занимал должность координатора избирательных программ. Хорошо известно, что Transparency International финансируется фондом Сороса, который в Армении, как и в других странах, работает против России.

Важнейшую должность министра обороны Армении занял экс-министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян. Человек с исключительно яркой биографией: с 1998 года "занимал различные должности при союзном командовании операциями НАТО". С 2004 по 2007 год работал представителем ВС Армении в НАТО. Накануне "бархатной революции" в Армении на ряде российских сайтов, связанных со спецслужбами, утверждалось, что Тоноян во время работы в НАТО, в 2005 году, был завербован американскими спецслужбами, после чего его карьера резко пошла вверх. Называлось и имя его куратора: сотрудник военного атташе США майор Эрик Ларсен.

Пожалуй, самым скандальным стало назначение на должность заместителя министра диаспоры Бабкена Тер-Григоряна, уроженца славного города Парижа, юные годы которого прошли в США. Там же он и получил образование. В Армении Тер-Григорян был координатором программ фонда Сороса, работал в Transparency International и организации HALO Trust, которая занимается разминированием в различных "горячих точках" планеты. Российские спецслужбы обвиняли эту организацию в шпионаже. Однако Тер-Григорян больше прославился фотографией, на которой он держит плакат с матерной руганью в адрес Путина. Хорошее начало отношений с лидером страны, которая, как заявляет Пашинян, является стратегическим партнером Армении, пишет Анаит Тер-Оганьян...

И так далее.

Ну как, холодные мурашки уже побежали? А должны были бы.

Трудно представить более "подходящую" команду для развития и укрепления российско-армянских отношений и более выгодную для реализации интересов Запада в регионе. А интересы эти очень широки. Об этом говорит, например, усилившееся давление на Азербайджан в европейских структурах, неполиткорректные заявления в адрес турецкого руководства из европейских столиц.

А тем временем "пророссийская" команда Пашиняна готовит для Москвы удар в спину. Для начала постепенно "выщелкивается" российский бизнес и российские интересы в экономике. Этот процесс мог бы идти быстрее, если бы у правительства Никола Пашиняна была альтернатива российским деньгам. Пока что таких средств в нерентабельную Армению никто из ее западных покровителей вкладывать не хочет. У этой страны будут другие функции. Она станет плацдармом для реализации антирурецкой, антиазербайджанской, антироссийской и, как не странно, антииранской политики Запада. "Как не странно" - потому что Иран является единственным партнером Армении, который все годы армянской оккупации азербайджанских территорий упорно поддерживал с ней отношения, заходя порой за границы дозволенного. Но учитывая никак не покидающее США желание ударить по Ирану, Армения станет для этого самым удобной точкой опоры. Расчеты на проводящий независимую политику Баку не оправдались. А Еревану, привыкшему быть, что называется "под кем-то", по большому счету все равно, пардон, под кого ложиться.

Примечательно, что армянские провокаторы пользуются любой возможностью, чтобы в статусе еще пока "стратегического союзника" сыграть на каких-то трениях России с Турцией или Азербайджаном. С ее реальными партнерами, не держащими камня за пазухой. С Турцией у России не всегда и не все гладко, а временами даже совсем плохо, но эти две страны поддерживают честные отношения без предательства интересов и подковерных игр. С Баку же у Москвы традиционного искренне хорошие связи, несмотря на трубопроводы, железные дороги и прочие факторы, которые усиленно педалируются армянской пропагандой с точки зрения "в обход России".

Исходя из всего вышесказанного, российские эксперты и политики, вместо того, чтобы обманывать себя мифической российско-армянской дружбой на века, присоединились бы лучше к словам Михаила Леонтьева (хоть и извинившегося под давлением перед армянами, но не переставшего от этого быть правым), обращенным к Армении: "Прекратите омрачать наши отношения с братским азербайджанским народом!"

Если, конечно, им не все равно, с кем останется Россия, когда "младший брат", ведомый новыми покровителями, всадит ей нож в спину.

Зульфугар Ибрагимов