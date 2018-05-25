Назначение националистов на ключевые позиции создаст напряжение в Армении – РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Антироссийский настрой всего мирового армянства давно известен, армяне это всячески демонстрируют в любой точке континента, где бы ни находились. Впрочем, это показали и недавние события в Армении, "народная революция", когда протестанты вышли на улицы с яркими плакатами "РОССИЯ - ОККУПАНТ", "РОССИЯ - ВОН ИЗ АРМЕНИИ", и прочее.

Как продолжение этой антироссийской политики, накануне с аналогичными лозунгами вышли на улицы представители армянской диаспоры в США. Понятно, что вся эта антироссийская истерия пресследует одну-единстванную цель - выход Армении из-под влияния России и разворот к Западу. Эту идею мировое армянство вынашивает давно, но реальность в том, что как бы об этом ни мечтали армяне, их зыбкое положение, зависимость от России буквально во всем не даст возможность, как говорят по этому поводу в Армении, "отлипнуть от России".

В российском экспертном сообществе не раз отмечали, что Армения с ее многочисленными экономическими проблемами не нужна Западу, вопреки ее готовности в любой момент броситься ему в ноги.

Фактически об этом заявил в беседе с Day.Az известный российский политолог, глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития Андрей Иванов.

По его словам, геополитическое положение Армении таково, что она даже при всем желании не сможет выйти из орбиты влияния Москвы.

"У Армении слабая экономика, сложные отношения с соседями и скудные ресурсы, как людские, так и природные. Мы можем вспомнить, как в Кыргызстане несколько раз совершался госпереворот, но новое руководство неизменно придерживалось ориентации на Россию. В Москве это прекрасно понимали и потому никак не вмешивались во внутреннюю политику Армении. Жизнь в Армении и так несладкая штука, а тут ещё яркие заявления, которые вообще оторваны от жизни, а главное - совершенно бессмысленные.

Протесты армян в США не приведут ни к каким последствиям. И лозунги, под которыми они выходят, тоже не вызывают удивления. Независимо от национальности люди воспринимают ту логику событий, которая существует в их стране проживания. Армяне в США смотрят американские телеканалы и находятся в информационном поле борьбы республиканцев и демократов. С какими же лозунгами они могут выйти на улицу? Только их мнение не интересно ни России, ни жителям в Армении", - заявил глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития.

Далее политолог высказал мнение относительно новых кадровых назначений в нынешнем правительстве Армении.

По оценкам Андрея Иванова, они действительно вызывают тревогу.

"На ключевые позиции в Армении назначаются националисты, которые любят кичиться своей якобы проевропейской ориентацией. Думаю, это будет создавать серьезное напряжение, прежде всего, в армянском обществе, которое будет гадать, куда же движется страна, и какое будущее ее ждет", - заявил наш собеседник, отметив, что в Москве к назначению новых министров относятся спокойно, там готовы к любому развороту событий.

Матанат Насибова