Что стоит за очередным обращением Тер-Петросяна к армянам ? - РЕПЛИКА

19 мая 2018 14:33

Первая волна уличных протестов, приведшая к смене власти в Армении, получила громкое название - "народной революции", однако последующая - вторая волна, которая продолжается на протяжении последних дней, похоже, преследует иную идеологическую цель.

Такой же вывод напрашивается из недавней статьи экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, опубликованной в армянских СМИ.

К слову сказать, Левон Тер-Петросян - один из немногих адекватных политиков Армении, способный действительно объективно расценивать существующее положение вещей и верно просчитывать последствия агрессивных шагов и действий в отношении другого государства.

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Собственно, по этой  же причине ему не удалось в свое время задержаться в верхних эшелонах власти в Армении.

Так вот, статья армянского политика ни что иное - как еще одно обращение к общественности страны, предупреждающее об угрозах, нависших над армянской государственностью.

Даже сами армяне признали, что саргсяновский режим в Армении пагубно сказался на экономике страны, и навязал стране многолетний конфликт в Карабахе, изолировав  ее от внешнего мира.

Сегодня, когда произошли изменения в структуре власти,  как это трактуют  в Армении по волеизъявлению армянского народа, возможны два пути - один из которых выход из кризиса, предполагающий урегулирование карабахской проблемы путем мирных переговоров, и прежний - сохранение оккупационной политики Еревана. Каким будет выбор нового правительства в Ереване, пока не понятно,хотя прогнозы аналитиков по этому поводу  не радужны,   многие предупреждают, что   страна подошла к критической черте, за которой может начаться неуправляемый хаос, что вообщем-то отмечает и автор статьи.Статья  в целом  достаточно объективна, но в ней стоит обратить внимание на  такой любопытный факт.

Политик пишет, что нынешнее положение в Армении столь же зыбкое, как ситуация начала 90-х в Грузии и Азербайджане. Автор признает, что за два с лишним десятилетия Армения осталась на уровне хаоса далеких 90-х, которые давно преодолели  оба  ее региональных соседа.   

Не секрет, что развитие Азербайджана даже в условиях захвата части ее территорий Арменией, очевидно для армян,  как бы  они не замалчивали  об этом. Там все же понимают, что  карабахская проблема стала бесспроссветным тупиком, из -за которого выход  Армении пока не светит. И как бы не было упертой политика прежнего или нового режима Армении,  политикам всеже придется  рано или поздно решать  этот вопрос. Эту реальность  как -раз таки пытается уже не раз довести до армян и  экс- лидер Петросян.  Его  высказывания армянскому телеканалу "Кентрон" о необходимости вернуть территории вокруг Нагорного Карабаха   Азербайджану в соответствии с положениями документа, по которому стороны ведут переговоры- призыв и  предупреждение всему  мировому армянству.

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"Если мы не сделаем это добровольно, то однажды земли отберут санкциями", - заявил еще в минувшем году армянский политик. Пока, в  истории армянской государственности - это  единственный  и  мудрый месседж политика,  противоречащий  интересам сепаратистского режима Армении, и   обращенный  к  простым армянам, которые помогли возвысить очередного сепаратиста,  а прожить не посягнув  на чужое пока не готовы...

Матанат Насибова

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