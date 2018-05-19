Что стоит за очередным обращением Тер-Петросяна к армянам ? - РЕПЛИКА

Первая волна уличных протестов, приведшая к смене власти в Армении, получила громкое название - "народной революции", однако последующая - вторая волна, которая продолжается на протяжении последних дней, похоже, преследует иную идеологическую цель.

Такой же вывод напрашивается из недавней статьи экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна, опубликованной в армянских СМИ.

К слову сказать, Левон Тер-Петросян - один из немногих адекватных политиков Армении, способный действительно объективно расценивать существующее положение вещей и верно просчитывать последствия агрессивных шагов и действий в отношении другого государства.

Собственно, по этой же причине ему не удалось в свое время задержаться в верхних эшелонах власти в Армении.

Так вот, статья армянского политика ни что иное - как еще одно обращение к общественности страны, предупреждающее об угрозах, нависших над армянской государственностью.

Даже сами армяне признали, что саргсяновский режим в Армении пагубно сказался на экономике страны, и навязал стране многолетний конфликт в Карабахе, изолировав ее от внешнего мира.

Сегодня, когда произошли изменения в структуре власти, как это трактуют в Армении по волеизъявлению армянского народа, возможны два пути - один из которых выход из кризиса, предполагающий урегулирование карабахской проблемы путем мирных переговоров, и прежний - сохранение оккупационной политики Еревана. Каким будет выбор нового правительства в Ереване, пока не понятно,хотя прогнозы аналитиков по этому поводу не радужны, многие предупреждают, что страна подошла к критической черте, за которой может начаться неуправляемый хаос, что вообщем-то отмечает и автор статьи.Статья в целом достаточно объективна, но в ней стоит обратить внимание на такой любопытный факт.

Политик пишет, что нынешнее положение в Армении столь же зыбкое, как ситуация начала 90-х в Грузии и Азербайджане. Автор признает, что за два с лишним десятилетия Армения осталась на уровне хаоса далеких 90-х, которые давно преодолели оба ее региональных соседа.

Не секрет, что развитие Азербайджана даже в условиях захвата части ее территорий Арменией, очевидно для армян, как бы они не замалчивали об этом. Там все же понимают, что карабахская проблема стала бесспроссветным тупиком, из -за которого выход Армении пока не светит. И как бы не было упертой политика прежнего или нового режима Армении, политикам всеже придется рано или поздно решать этот вопрос. Эту реальность как -раз таки пытается уже не раз довести до армян и экс- лидер Петросян. Его высказывания армянскому телеканалу "Кентрон" о необходимости вернуть территории вокруг Нагорного Карабаха Азербайджану в соответствии с положениями документа, по которому стороны ведут переговоры- призыв и предупреждение всему мировому армянству.

"Если мы не сделаем это добровольно, то однажды земли отберут санкциями", - заявил еще в минувшем году армянский политик. Пока, в истории армянской государственности - это единственный и мудрый месседж политика, противоречащий интересам сепаратистского режима Армении, и обращенный к простым армянам, которые помогли возвысить очередного сепаратиста, а прожить не посягнув на чужое пока не готовы...

Матанат Насибова