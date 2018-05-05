Леонтьев – армянам: «Прекратите омрачать наши отношения с братским азербайджанским народом!» -ВИДЕО

Всех, кто в курсе ненависти армянской общественности к России, с интересом ожидали, когда же "толерантные" благоглупости и заверения в вечной дружбе с обеих сторон дадут трещину. И это случилось.

И радикально антироссийски настроенный оппозиционер Никол Пашинян, и российская сторона с ее чиновниками и дипломатами - все дружно играют спектакль, отвешивая поклоны и рассыпаясь в комплиментах друг другу. При этом обе стороны знают, чем все это закончится. А закончится это тем, что превратившийся временно в поклонника Москвы Пашинян, укрепив свою власть и обсудив гарантии с Западом, приступит к выдавливанию российских интересов из Армении. Это неизбежно, и в России это не могут не понимать. Но пока революционные власти в Ереване не нарушат правила этой игры, официальная Москва безоружна. Ситуация такова, что первой она их нарушить не может. В этих же рамках изо всех сил держится и российское экспертное сообщество, стараясь не делать резких заявлений, хотя заметно невооруженным глазом, насколько им это трудно дается.

Но пузырь "толерантности" все-таки прорвался.

Известный журналист, глава пресс-службы "Роснефти" Михаил Леонтьев в эфире радио "Комсомольская правда" первым высказал правду матку о происходящем в Армении и истинной сути всего этого для России. Леонтьев журналист резкий и слов особо не выбирающий. Высказался эмоционально и даже в какой-то степени унизительно для Армении, но сказал то, о чем в России думают, но молчат. Так, он открыто заявил, что Ереван готовится предать Москву, которой всем обязан, и обвинил армян в неблагодарности.

Армения является для России обременением. "Хотите соскочить? Пожалуйста. Катитесь колбаской и прекратите омрачать наши отношения с братским азербайджанским народом!" - заявил Михаил Леонтьев.

Действительно, хотя в Баку стараются не педалировать эту тему, но "стратегическая" близость России к оккупанту-Армении, несмотря ни на что, все-таки оставляет неприятное послевкусие и в какой-то степени мешает еще большему сближению наших стран. Хотя совершенно ясно, что это было бы гораздо выгоднее для России, чем постоянные заигрывания с бесполезной Арменией.

Единственное, в чем хотелось бы поправить Леонтьева, касается того, чем армяне обязаны России. Обязаны они ей не своим физическим существованием, как говорит российский журналист. Физическому существованию армянского народа никогда ничто не угрожало. Угрозу соседним народам как раз всегда представляло само армянство, а поддержка России придавала армянскому нацизму и сепаратизму уверенности и наглости. А вот чем армяне действительно обязаны России - это своей государственностью. Только благодаря ей они сегодня имеют страну под названием Армения, созданную на чужих землях, опять же при содействии российской стороны. Многовековая мечта кочующего из страны в страну армянства наконец сбылась, но оно очень быстро забыло, кому этим обязано.

Одним словом, слушайте и получайте удовольствие.

P.S. Судя по комментариям под роликом армянских пользователей YouTabе, "стратегические союзники" с Михаилом Леонтьевым в корне не согласны.

Зульфугар Ибрагимов

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