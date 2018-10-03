Открытие архивов Азербайджана и России вынесло приговор армянскому терроризму - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

На прошедшем недавно в Душанбе саммите СНГ премьер-министр Армении Никол Пашинян в одном из своих выступлений, касаясь мероприятий, приуроченных к 75-летней годовщине Великой Победы в 2020 году, заговорил о необходимости борьбы с героизацией нацизма.

"Призываем отметить этот праздник по достоинству, совместными усилиями противостоять попыткам героизации нацизма и пропаганды неонацизма, искажению истории", - отметил Пашинян.

"Я искренне рад тому, что армянский премьер Никол Пашинян понимает важность данного вопроса, раз он сам безо всякого принуждения со стороны поднял его на столь высоком уровне, как саммит СНГ. Нельзя не приветствовать этого его шага, если он был продиктован искренними чувствами. Но в этом случае он должен начать это делать непосредственно в Ереване, где в начале лета 2016 года был открыт памятник сообщнику нацистов и основателю откровенно расистской теории цегакрона Гарегину Нжде. В противном случае его слова будут полностью соответствовать русской поговорке: "В чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем"", - сказал Day.Az, комментируя призыв армянского премьера, известный российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов.

По словам историка, Гарегин Нжде, сотрудничая с военной и политической разведками Третьего рейха, вредил не только Советскому Союзу, но и Болгарии, которая впоследствии предоставила ему убежище после его изгнания советской властью из Армении. Невероятно, но именно в Болгарии сейчас обсуждается вопрос об установке памятника Гарегину Нжде.

"Поставить памятник собираются на средства одного из армянских бизнесменов, однако, надеюсь, что имеющиеся в моем распоряжении документы после предоставления их правительству Болгарии положат конец этой авантюре. У меня на руках достаточно документальных доказательств того, что Нжде был идейным приспешником германского нацизма, а не случайным его попутчиком, кто через сотрудничество с ним выживал в годы Второй мировой войны. И я обязательно это докажу", - сказал Кузнецов, уже некоторое время проводящий научные исследования в фондах архива Службы государственной безопасности Азербайджана и Государственного архива РФ.

О каких документах идет речь?

Как рассказывает российский историк, например, об аналитической записке председателя ГПУ Армянской ССР комиссара госбезопасности 1-го ранга Арменака Абульяна, составленной в июле 1933 года, в которой главной угрозой советской власти со стороны армянских националистов называлась "организация авантюр в виде переброски банд, главарей, имеющихся в достаточном количестве в Персии, к нам и в организации террористических актов в отношении отдельных представителей власти".

Документ официально назывался "Сравнительные данные наиболее важных пунктов решений XI и XII съездов партии "Дашнакцутюн"", имел самый высокий в то время гриф секретности: "Совершенно секретно. Хранить вместе с шифрами", что означало, что знакомиться с ним могли только руководящие сотрудники.

Его копии были разосланы на имя председателей ГПУ Азербайджанской ССР, Грузинской ССР и Нахчыванской АССР (один экземпляр этой аналитической записки хранится сегодня в фондах архива Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики). Правда, через год автор этой аналитической записки погиб при таинственных обстоятельствах - то ли разбился насмерть в автокатастрофе, то ли был застрелен в рабочем кабинете Лаврентием Берия, в то время - первым секретарем Закавказского краевого комитета ВКП(б) и членом комиссии для разработки проекта Положения об НКВД СССР и Особом совещании НКВД СССР.

Или же такой факт. В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) в фонде Народного комиссариата внутренних дел СССР хранится ряд документов с допросами военнопленного солдата германской армии, проживавшего до Второй мировой войны в Австрии армянина из Шамахы - Петера Камсаракана (Камсарякяна), бывшего агента Главного управления имперской безопасности нацистской Германии (РСХА), который лично принимал активное и непосредственное участие в вербовке лидеров армянских националистов в странах Европы на службу Третьему рейху. Во время допросов сначала сотрудниками Главного управления контрразведки "СМЕРШ", а затем - следователями НКВД и МВД СССР он неоднократно и совершенно определенно переводил название организации "Цегакрон" как "расисты". Таким образом, Нжде близок Гитлеру хотя бы тем, что как и он, создал теорию расового превосходства, однако представителей не арийской, а арменоидной расы. Так что власти и руководители органов государственной безопасности СССР прекрасно знали, что Нжде - не простой приспешник нацизма, он и один из главнейших интерпретаторов его идеологии для народов Советского Союза. Поэтому ни о его освобождении после смерти Сталина, ни о его посмертной реабилитации вопрос никогда не поднимался, по крайней мере, на уровне общественной дискуссии, подчеркнул Олег Кузнецов.

Любопытные сведения можно почерпнуть из другого документа. Согласно ему, дашнаки, в общем на грязные услуги, просили у нацистов расширения армянских границ за счет территорий Турции, Азербайджана и Грузии. "Дашнаки передали немцам и свои пожелания. Суть их сводилась к тому, чтобы в случае войны с СССР создать в составе Германии армянское государство, где бы правительственной партией являлись дашнаки. При этом, помимо присоединения армянских районов Турции, на востоке Армения должна быть расширена за счет Нагорного Карабаха, на севере - за счет присоединения Борчалинского района Грузии", - говорится в документе.

Поэтому всякий, кто сегодня утверждает, что Нагорный Карабах - это составная часть Армении, уподобляется нацистам и функционерам РСХА, деятельность которых была признана преступной Нюрнбергским международным трибуналом, считает Олег Кузнецов.

"Однако самое интересное содержалось в последнем абзаце данного документа, который гласил: "Показания Камсаракяна и его роль в привлечении дашнаков к сотрудничеству с немцами подтверждается допрошенным МВД СССР осужденным лидером армянских эмигрантов Тер-Арутюняном, известным под кличкой "Нжде", содержащимся во Владимирской тюрьме МВД СССР". В данном случае важно не то, что показания одного армянского пособника германского нацизма перепроверялись путем допроса другого армянского пособника германского нацизма, - это совершенно обыденная практика работы любой спецслужбы любой страны мира. Здесь важно другое, - Гарегин Нжде признал, что он сам и другие армянские националисты сознательно и целенаправленно сотрудничали с нацистами, начиная с 1940 года, название его организации "Цегакрон" переводится с армянского языка как "Расисты", а пособничество гитлеровцам выражалось не только в форме военной и экономической разведки, но и в сбыте или легализации имущества жертв Холокоста. Иными словами, Нжде сам подтверждал, что является сторонником германского нацизма, его идеология цегакрона является откровенно расистской, а сам он есть военный преступник", - подчеркнул российский историк.

Лейла Таривердиева