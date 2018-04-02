Нетерпимая Армения: от антисемитизма до фашизма

Религиозная толерантность - это не про Армению. И не потому, что адептов Армянской апостольской церкви среди населения там большинство. Это не причина. В Азербайджане тоже, например, мусульмане составляют большинство, но это не создает никаких проблем представителям других конфессий и этнических групп.

Особенно разительные отличия наблюдаются в этом плане в состоянии еврейских общин в Азербайджане и Армении. В Армении ее, можно сказать, не существует. Незначительная горстка граждан еврейской национальности - это в большинстве женщины, вышедшие замуж за армян. Не надо далеко ходить. Одна из таких гражданок - сама глава еврейской общины Римма Варжапетян. Примечательно, что прежде эта дама фигурировала как Феллер-Варжапетян, но потом еврейская составляющая из ее фамилии чудесным образом исчезла. К чему бы это?

На этот вопрос могут ответить опубликованные на днях на сайте американской организации Pew Research Center результаты исследований, проведенных в 18 странах Центральной и Восточной Европы (в Азербайджане опрос не проводился) в период с июня 2015 года по июль 2016 года на предмет распространенности антисемитизма.

Как сообщает издание jewishnews.com, согласно обнародованным данным, самый высокий уровень антисемитизма зафиксирован в Армении (32%), Литве (23%) и Румынии (22%).

То есть 32% жителей Армении не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны.

Самый низкий уровень антисемитизма среди опрошенных стран зарегистрирован в Украине - 5%, далее следуют Сербия и Болгария - по 7%, в Боснии и Герцеговине - 8%, Хорватии и Латвии - по 9%.

Что ж, если говорить о показателе по Армении, то вряд ли кто-то удивился таким результатам. Антисемитизм давно и прочно вошел и в политическую, и в общественную культуру армянского общества. Несколько лет назад Антидиффамационная лига уже проводила аналогичное исследование и результаты его неприятно поразили. Оказалось, что 63% армян ненавидят евреев из-за их поведения, 45% армян считают, что евреи по-прежнему слишком много говорят о Холокосте, 38% армян считают, что евреи ответственны за большинство мировых войн. По уровню антисемитизма (58%) Армения заняла третье место в Европе и первое - на постсоветском пространстве и среди стран Восточной Европы.

Подтверждением наличия активного антисемитизма в Армении являются не только данные опроса, но и реальные факты. Например, как сообщали ранее израильские СМИ, в Армении к евреям применяют оскорбительное в данном контексте слово "очар" ("мыло" по-армянски), как бы намекая на то, что в фашистских концлагерях из задушенных в газовых камерах людей варили мыло. Зафиксирован случай, когда на дверях офиса еврейской общины в Ереване нарисовали свастику. Более того, в Армении издаются книги, в которых евреи называются нацией-разрушительницей, а Холокост - "величайшей фальсификацией ХХ века". Мы уже не говорим о многочисленных памятниках нацистским преступникам по всей стране, считающимся в Армении национальными героями. Например, Нжде, активно участвовавшему в "зачистках" евреев в годы Второй мировой.

Любопытный факт. До и после президентских выборов 2008 года, на которых победил нынешний президент Серж Саргсян, проводилась массированная кампания по антипиару проигравшего Левона Тер-Петросяна. По-видимому, самым "ужасным" в этой стране является позитивное отношение к евреям, поэтому отвратить от лидера АНК избирателей старались именно этим аргументом.

Как можно прочитать в опубликованных в Интернете документах, спонсируемые Саргсяном издания "Голос Армении" и "Айонц ашхар", имевшие, как сообщается, в прошлом и связи с Дашнакцутюн, изображали Тер-Петросяна не иначе как предателем Армении. В публикуемых язвительных статьях он обвинялся в преданности Израилю и масонам, а Армянский национальный конгресс именовался Еврейским конгрессом. Утверждалось, что избирательную кампанию Тер-Петросяна финансировало "еврейско-масонское лобби", что он продвигает в Армении "еврейское дело", и вообще, лидер АНК кругом виноват, потому что жена у него еврейка.

Антисемитские выступления указанных изданий использовались и в новостных программах государственного телевидения. Помимо продвижения "еврейского дела" Тер-Петросян обвинялся также в нелюбви к поп-звезде Сирушо - как известно, невестке предыдущего президента Роберта Кочаряна.

Так что, как видим, в Армении можно быть кем угодно и творить что угодно, но главное - не высказывать симпатий к еврейскому народу.

Примечательно, что в последнее время тот же Серж Саргсян, натравливавший антисемитов на политических противников, сам превратился в большого поклонника Израиля и всего еврейского. Как полагают наблюдатели, дело в очень уж неприятных для Армении тесных связях Израиля с Азербайджаном. Прежде в Ереване полагали, что эти связи зависят от отношений между Тель-Авивом и Анкарой и определяются турецко-израильскими контактами. То есть Азербайджан - лишь приложение к турецкой политике Израиля. Однако события новейшей истории показали, что никакой связи тут нет, и тогда в Армении заволновались.

Если на государственном уровне удалось пригасить антисемитский пожар, то в народной массе, соответствующим образом воспитанной и настроенной медиа и церковью, эти настроения завуалировать не удалось.

Продолжающаяся многие десятилетия пропаганда дала свои буйные всходы, и теперь армянскую общественность будет очень трудно избавить от многих заблуждений и внедряемой многие годы исторической зависти к еврейскому народу. Армянство само не замечает, как каждым своим шагом и действием выдает в себе это некрасивое чувство. А как же - Холокост признан миром, а "геноцид армян" приходится протаскивать с трудом и с большими финансовыми затратами. Но даже при всем своем богатстве и влиятельности армянству никак не удается заставить Израиль принимать какие-то решения "назло" Турции и возбудить в этой стране антиазербайджанские настроения.

Армянство соревнуется с еврейством буквально во всем, пытаясь продемонстрировать, что они, армяне, древнее, умнее евреев, что последние списали свою историю у них. Очень трудно переубедить адептов армянского агитпропа, что Израиль не признает "геноцид армян" не из зависти к армянской "древности" и "первородности", а исключительно из соображений политической нецелесообразности и недоказанности самого факта "геноцида". Думается, недавнее решение Кнессета по этому вопросу еще более разожгло антисемитские настроения в соседней с нами стране.

Не исключено, что и официальное непризнание "геноцида армян" в США не в последнюю очередь связано с непризнанием этого факта Израилем. Ставить на один уровень реально имевшую место в истории Катастрофу еврейского народа и притянутые за уши претензии армян - это даже кощунство. Да еще при том, что само армянство за последнее столетие неоднократно было поймано на геноциде по отношению к соседним народам, в частности туркам и азербайджанцам. Кроме того, справедливое возмущение в Израиле вызвала героизация армянством пособников нацистов - Нжде и Дро. Хорошо известно, что эти "герои армянского народа" в годы Второй мировой активно участвовали в истреблении евреев, а теперь в городах РА им ставятся памятники.

Наличие антисемитизма в Армении и армянской идеологии, полное отсутствие религиозной толерантности в этой стране делает эту страну, скажем так, нерукопожатной. Ведь антисемитизм и нацизм - это близнецы-братья.

В декабре 2014 года в Палате представителей США был поднят вопрос отсутствия религиозной толерантности и наличия антисемитизма в Армении. Выступивший по теме конгрессмен от штата Техас Стив Стокман заявил, что Армения продолжает политику антисемитизма, и обвинил Ереван в этнической чистке азербайджанского меньшинства.

С толерантностью в Армении действительно очень туго. Этот факт неоднократно подчеркивался в ежегодных отчетах о международной религиозной свободе Бюро Госдепартамента США по демократии, правам человека и труду. В разделах этих докладов, посвященных Армении, постоянно указывается на нелицеприятные моменты и приводятся факты, свидетельствующие об отсутствии религиозной терпимости в РА. Например, в отчете за 2016 можно прочитать, что был случай, когда член Ванадзорского городского совета и группа его сторонников физически атаковали пастора евангелистской церкви, как сообщали СМИ, за отказ от продвижения кандидата представляемой им политической партии. Госдепартамент также обращает внимание на серьезную озабоченность правозащитников насаждением в школах Армении диктата Армянской апостольской церкви. Такое приравнивание церкви к армянской идентичности дискриминирует другие религиозные организации и общины. Например, не так давно армянские же правозащитники и родители детей, исповедующих другую религию, возмущались в СМИ навязыванием гражданам канонов ААЦ, организацией религиозных курсов в средних школах и приоритетностью принадлежности к армянской церкви при приеме на работу.

Подобных фактов очень много. И самое показательное, что граждане страны даже не пытаются как-то изменить ситуацию и даже гордятся своей идентичностью, исключающей благодаря идеологам и церкви, толерантное отношение к другим народам и религиям.

И напоследок хотелось бы вспомнить об одном забавном факте. С темой антисемитизма он напрямую не связан, но очень красноречиво демонстрирует потуги армянских властей хоть как-то замазать свою "коричневую" сущность. Три года назад в Армении собранием мусульман (?) страны был учрежден... пост муфтия республики. Эту должность занял выпускник семинарии иранского города Кум, магистр мусульманской философии Арсен Сафарян. Этот факт только развеселил всех, потому что хорошо известно, что никаких мусульман ни в Армении, ни в Карабахе давно не осталось.

Наверное, потому о свадебном генерале-муфтии больше СМИ не упоминали. Стыдно.

Зульфугар Ибрагимов