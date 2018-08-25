Чтобы стать свободными, армянам придется избавиться от маний и фобий - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

На днях в Армении отметили очередную годовщину подписания декларации о независимости.

Была ли Армения когда-либо реально независима? С этим и рядом других вопросов Day.Az обратился к известному российскому историку и политическому аналитику Олегу Кузнецову.

Темой Южного Кавказа я занимаюсь только восемнадцать лет, а до этого был занят другими не менее важными вопросами. Однако, как мне кажется, Армения никогда не была ни по-настоящему свободной, ни демократической и прогрессивной в смысле общественной самоорганизации страной, даже в годы дашнакской Республики Армения или в те 40 дней 1921 года, когда дашнаки свергли в стране советскую власть и попытались воссоздать свою партийную государственность. Народ в Армении никогда не был источником власти, его всегда кто-то представлял - то церковь, то дашнаки, то сепаратисты, и только сегодня он, может быть, впервые является свободным.

Я прекрасно понимаю основную часть населения Армении, которая не только слепо верит лозунгам об "освобождении" от России, но и само их формулирует. Ни для кого не секрет, что все благополучие армянского бизнеса в России держалось на двух факторах - на близости к бюджетному финансированию через прикормленных высокопоставленных чиновников, обеспечивавших финансирование из казны за долю в бизнесе или прибылях, и на дешевом труде армянских гастарбайтеров, которых их соотечественники с российскими паспортами, ворочающие в России миллиардами долларов, привозили со своей исторической родины десятками и даже сотнями тысяч для работы на стройках, по укладке асфальта и тротуарной плитки.

До прихода к власти в Армении Пашиняна половина взрослого мужского населения Армении работала в России на тяжелых и грязных работах, после чего население этой страны, даже из деревенской глубинки, где никто и никогда не говорил по-русски, начало понимать, кем реально является Армения для России - форпостом и источником дешевой рабочей силы. До 1960-х гг. такое положение называлось "полуколониальной зависимостью". Не удивительно, что в конце концов население Армении против такого порядка вещей взбунтовалось и вышвырнуло из политического пространства своей страны хунту полевых командиров незаконных вооруженных формирований армянских сепаратистов Нагорного Карабаха вместе с их откровенной фашистской идеологией цегакрона.

Тем не менее, главным источником проблем нынешней Армении является не Россия как таковая, а проживающие там армяне, которые за счет армян и Армении делают сверхприбыли для своего бизнеса в РФ. Ярчайший пример - Роберт Кочарян, который за годы своего президентства, согласно независимым экспертным оценкам, которые я вынужден принимать на веру, так как в экономике ничего на смыслю, украл из государственного бюджета Армении от трех до пяти миллиардов долларов (возможно, вместе со всем своим окружением), вложил их в экономику России и стал российским олигархом с паспортом гражданина Армении.

Главная проблема народа Армении на всем протяжении его истории, по крайней мере, на протяжении последних трехсот лет, - это я могу утверждать как профессиональный историк, - заключалась в том, что его все это время целенаправленно обманывала его же собственная религиозно-феодальная верхушка, со временем трансформировавшаяся в партийно-религиозную. На протяжении последних трехсот лет, что мне действительно известно по документам, армяне постоянно друг друга обманывают, постоянно вывозя наворованное друг у друга в третьи страны, вследствие чего в их среде время от времени появляются революционеры типа Пашиняна, которые хотят навести подобие порядка в этом бесконечном историческом бардаке.

Чтобы стать по-настоящему свободными, армяне должны, в первую очередь, освободить свое сознание от всякого рода фобий и маний, которые не только свидетельствуют об их психологической ущербности перед лицом всего остального мира, но и являются той питательной средой, на которой вырастают все новые и новые мошенники, которые, прикрываясь громкими идеологическими и политическими лозунгами - цегакрона, тюркофобии, национализма, - на самом деле грабят свой народ и свою страну и вывозят награбленное куда-нибудь подальше от Армении, в ту же Москву, например, как мы это видим на примере все того же Кочаряна или Карапетяна.

С делом Кочаряна я увязываю и начавшееся на днях расследование в связи с Южно-Кавказской железной дорогой. Допрос или многочисленные допросы экс-президента, пока он содержался в следственном изоляторе, дали много базовой информации для целой серии антикоррупционных расследований в этой стране, чиновничество и бизнес которой были самым тесным образом связаны с российским чиновничеством и бизнесом. Практически все формально армянские, а на деле российские государственно-коммерческие структуры (а все подразделение РЖД, включая Южно-Кавказскую железную дорогу, относятся к их числу) так или иначе участвовали в разворовывании государственного бюджета Армении и России. Роберт Кочарян, чтобы ему была изменена мера пресечения с ареста и помещения в следственный изолятор на домашний арест, должен был постараться в раскрытии схем такого рода хищений, которые он сам в бытность президентом и санкционировал, после чего проведенные в офисе ЮКЖД обыски подтвердили его слова.

Как только документальные подтверждения его слов были получены, началось расследование, которое приведет, в чем я ни на секунду не сомневаюсь, из Еревана в Москву. Потому что весь армянский бизнес в России так или иначе связан с российской бюрократией и до сих пор получает покровительство на коммерческой основе от российских министров, губернаторов и мэров и только так может существовать, поскольку самостоятельно никогда не сможет выдержать честной конкурентной борьбы, скажем, с германским или турецким бизнесом.

Лейла Таривердиева