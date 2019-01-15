Сбылась мечта Арарата: Мирзояну стоит вспомнить о Дантоне

История полна примеров того, что борьба между революционерами становится неизбежной, и обычно люди, которых революция возносит на вершину государственной власти, гибнут первыми. Достаточно вспомнить хотя бы слова, сказанные перед казнью знаменитым деятелем Великой французской революции Жоржем Жаком Дантоном: "Революция пожирает своих детей".

Избранный в понедельник спикером Национального собрания (парламента) Армении седьмого созыва Арарат Мирзоян, является кандидатом исторических наук. Так что, ему должно быть известно знаменитое выражение Дантона, как и печальная судьба этого французского политического деятеля.

Я напомню о том, когда впервые и громко заявил о себе Арарат Мирзоян. Было это в апреле прошлого года. Он тогда был представителем оппозиционной фракции "Елк" ("Выход"). В этом статусе, вместе с Леной Назарян, он зажег в зале заседаний парламента Армении "факел свободы" из трех дымовых шашек. Эта акция стала кульминацией его выступления. "Свободные граждане Республики Армения! Пришло время, когда мы можем предотвратить третий срок Сержа Саргсяна, поставить точку во власти РПА и создать Армению, о которой мы мечтали", - сказал тогда Мирзоян во время своего выступления с трибуны парламента.

Никто ему тогда не мешал. Представители РПА, например Армен Ашотян, даже иронизировали тогда насчет "не удавшегося шоу". Зря иронизировали. Те, кто был армянской оппозицией, в итоге стал армянской властью. А вот РПА в новом составе армянского парламента нет. Там вообще нет реальной оппозиции. Есть только карманная, состоящая из партий "Светлая Армения" и "Процветающая Армения". Напомню, что ППА возглавляется олигархом Гагиком Царукяном по кличке "Тупой Гаго". О его коррумпированности многократно говорила та самая армянская оппозиция, которая ныне стала властью. Но все это благополучно "забыто".

Почему? Тут вспоминается информация в армянских СМИ о том, что Царукян был одним из спонсоров "бархатной революции". Пашинян и его братва это всячески отрицали. Но, само время доказывает, что они банально лгали. ППА прошла в новый состав парламента, где ей снова отводится роль "оппозиции". Смешно? Конечно. Но еще более смешно слышать о том, что эту же роль играет "Светлая Армения". Ее лидером является Эдмон Марукян, который долгое время был соратником Никола Пашиняна, одним из основателей блока "Елк". Того самого, членом которого был когда-то Арарат Мирзоян - новоизбранный спикер парламента РА.

Он стал спикером, но получил ли он статус "серого кардинала" новой власти? Сложно пока сказать. Можно лишь вспомнить о том, что за этот статус Арарат боролся с Тиграном Авиняном, который заручился поддержкой Георгия Мурадяна - бывшего помощника бывшего же премьер-министра РА и председателя Национального Собрания Овика Абрамяна по кличке "Мышь". Много говорилось о том, что одной из идей Авиняна было командировать Арарата Мирзояна в парламент - даже на уровне первого лица. И вот, Мирзоян оказался в кресле первого лица армянского парламента. Стало быть, "серым кардиналом" в новой власти, скорее всего, является его главный конкурент Авинян.

При этом несомненно, что Арарат пользуется личным доверием Никола Пашиняна. Вспомним, что именно Мирзоян, будучи первым вице-премьером Армении заменил и.о. премьера Никола Пашиняна во время его отпуска. Он же исполнял эту роль на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске. Ну очень тогда Пашиняну не хотелось встречаться с глазу на глаз с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Никол ведь, только сидя в Ереване храбрецом кажется, а в реальности он, мягко говоря, осторожен в словах и поступках.

Собственно, это и понятно. Что Пашинян, что Мирзоян ставили перед собой вполне конкретную цель - захват власти. Они ее добились. И тот же Арарат, помнится, всячески заверял всех и вся, что нет ничего страшного в том, что на внеочередных парламентских выборах была такая низкая явка. Он что-то лепетал смешное о том, что сие есть показатель "демократии". Он вообще готов сейчас озвучивать любую глупость, лишь бы удержаться в кресле спикера армянского парламента. Таковы же цели и Никола Пашиняна. Это популисты, не способные управлять государством. И это уже становится ясно даже вчерашним соратникам этих господ.

А раз так, то развязка всей этой истории с вознесением на политический Олимп совершенно случайных персон может закончиться тем, что и в РА революция начнет пожирать своих детей. И это будет новая армянская трагикомедия.

Акпер Гасанов