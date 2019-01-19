Аурелия Григориу: Преступления 20 января в Баку не должны остаться безнаказанными

Преступления, совершенные в ночь на 20 января 1990 года, не должны остаться безнаказанными. Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend председатель Общественной палаты Молдовы, политический деятель Аурелия Григориу.

"Трагедия 20 января 1990 года навсегда вписана в историю современности черной страницей позора СССР - страны, применившей войска регулярной армии против своего собственного народа, граждан своей страны. Мирная демонстрация, проходившая в Баку в поддержку суверенитета и независимости Азербайджана, была расстреляна из орудий и раздавлена танками советской армии. Вторжение в Баку крупного контингента частей советской армии, внутренних войск и отрядов специального назначения, сопровождалось особой жестокостью и невиданными зверствами. Была учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены, пропали без вести", - сказал она.

Григориу отметила, что ввод войск и объявление чрезвычайного положения в Баку были грубейшим нарушением Конституции СССР (статья 119) и Конституции Азербайджанской ССР (статья 71), Международного пакта "О гражданских и политических правах" 1966 года (статья 1).

"Были грубо и бесцеремонно нарушены суверенные права Азербайджанской Республики, допущены грубейшие нарушения фундаментальных прав человека, таких как право на жизнь, право на мирные демонстрации, право на свободу выражения мнения, право собственности. И, к сожалению, в мире мало что известно об этих событиях. Именно с этого позорного и кровавого события начался стремительный процесс развала Советского Союза. Государство массово нарушило права человека, а именно своих же граждан, допустив преступление против своего народа, в частности населения города Баку и Азербайджанской Советской Социалистической Республики. По живым людям стреляли, как по мишеням, зачастую в спину, с единственной целью - убить. Такие преступления не должны оставаться безнаказанными. По нормам международного гуманитарного права,виновные в совершении данного преступного деяния должны быть идентифицированы и преданы суду", - сказала она.

По словам Григориу, говоря о событиях января 1990 года, прежде всего, следует учитывать закрытый характер информационного поля Советского Союза.

"По сей день многие подробности тех трагических событий могут быть рассмотрены с правовой точки зрения только в рамках уголовных дел в отношении как руководителей страны в тот период, руководящих лиц в республике, а также непосредственных исполнителей кровавых преступлений", - сказала она.

С другой стороны, как отметила Григориу, не следует забывать о двойных стандартах, имеющих место в международном сообществе в отношении соблюдения принципов международного права, и реализации прав человека в том числе.

"Сегодня мы вспоминаем жертв той страшной кровавой ночи с 19 на 20 января 1990 года, их гибель не была напрасной. Жестокие уроки истории необходимо усваивать. Ни один режим, отдавший приказ армии стрелять в свой же народ, не сможет после этого удержаться у власти", - заключила она.

Отметим, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства.

Приведшая к большим потерям и истреблению безвинных людей трагедия 20 января продемонстрировала боевой дух, непреклонность и гордость азербайджанского народа, который, не стерпев предательской по отношению к Азербайджану политики руководства преступной империи во главе с Горбачевым, стремился к свободе и независимости. Именно в результате этого Азербайджан обрел независимость, о которой мечтал многие годы, и добился суверенитета.

В республике ежегодно отмечается день трагедии 20 января, которая увековечена в кровной памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.