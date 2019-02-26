Интервью атташе посольства Туркменистана в Азербайджанской Республики Бегмаммеда Келджаева АМИ Trend о Первом Каспийском экономическом форуме, передает Day.Az.

- Расскажите нашим читателям об идее проведения Первого Каспийского экономического форума и об основных целях и задачах форума.

- Первый Каспийский экономический форум состоится 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне "Аваза" (город Туркменбаши, Туркменистан).

На состоявшемся в сентябре 2014 года в Астрахани IV Саммите глав прикаспийских государств президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым были озвучены предложения о подготовке двух новых соглашений - в области транспорта и торгово-экономического сотрудничества на Каспии, а также о создании Каспийского Экономического форума.

Как мы помним, на пятом Каспийском саммите 12 августа 2018 года в городе Актау президентами пяти прикаспийских государств была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, ставшая историческим событием. По итогам саммита президенты прикаспийских государств приняли коммюнике. В этом документе отражена инициатива президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова о проведении первого Каспийского экономического форума в 2019 году в Туркменистане.

Как вы знаете Каспийское море - важный стратегический регион c огромным экономическим, энергетическим и транспортным потенциалом. Стратегическое значение Каспия в региональных и межрегиональных геополитических и геоэкономических процессах, его роль в качестве важного транзитно-транспортного и логистического узла обуславливают необходимость дальнейшего объединения усилий прикаспийских государств. Наряду с другими Прикаспийскими странами, для страны важно международное сотрудничество, основанное на прочных правовых нормах, взаимопонимании и уважении интересов этих стран. В связи с этим, первый Каспийский экономический форум призван стать важным звеном в процессе осуществления договоренностей и дальнейшего укрепления сотрудничества на Каспии.

В настоящее время стратегически важным для Туркменистана является эффективное использование потенциала Каспийского моря в целях совершенствования на международном уровне экономических и политических отношений. Данное сотрудничество является значительным направлением экономики, влияющим на активизацию и сбалансированность мировых экономических отношений. Следовательно, с выходом на международные морские, речные, автомобильные, железнодорожные и воздушные пути, наша страна реализует крупномасштабные проекты по созданию транспортно-транзитных коридоров по направлениям "Восток-Запад" и "Север-Юг".

- Какая будет структура Форума и состав участников?

- Форум состоит из трёх частей - международная Конференция, Каспийская выставка инновационных технологий и договорно-правовая часть (подписание договоров, соглашений, контрактов).

В рамках первой части Форума - 12 августа 2019 года будет организована международная Конференция по следующим вопросам:

- реализация совместных инвестиционных проектов и программ;

- обмен опытом по вопросам создания и развития особых, специальных, свободных экономических зон;

- обмен опытом в области законодательства, стандартов, правил и статистической информацией в экономической сфере;

- сотрудничество в сфере цифровой экономики;

- развитие сотрудничества между регионами прибрежных государств;

- создание совместных предприятий.

Параллельно с Конференцией организуются бизнес-форумы и круглые столы.

По второй части Форума - 11 - 12 августа 2019 года организуется Каспийская выставка инновационных технологий.

По третьей части Форума - 12 августа 2019 года организуются встречи представителей Сторон, деловых кругов и компаний, подписание документов.

В течение Первого Каспийского экономического форума организуется также и культурная программа.

За день до Форума, 11 августа 2019 года, пройдет встреча министров компетентных органов Сторон, ответственных за имплементацию Соглашения между Правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве и Соглашения между Правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта. На повестку дня выносится рассмотрение вопросов практического осуществления указанных соглашений.

Параллельно со встречей министров компетентных органов Сторон, 11 августа 2019 года, проводится встреча представителей деловых кругов прикаспийских государств, подготовка Меморандума о взаимопонимании по созданию Делового совета прикаспийских государств.

На Форум приглашаются делегации прикаспийских государств, среди которых:

- члены Правительств;

- руководители министерств и ведомств экономического блока Правительств прикаспийских государств;

- руководители дипломатических представительств прикаспийских государств в Каспийском регионе;

- главы регионов и руководители экономических блоков региональных органов управления прибрежных государств;

- руководители компаний, банков, ассоциаций и объединений промышленников и предпринимателей, представители деловых кругов;

- научные работники;

- представители средств массовой информации.

На Форум также приглашаются делегации заинтересованных государств, близких к Каспийскому региону и руководители, и представители международных экономических, финансовых, транспортных, экологических и других организаций.

- Какие вопросы планируется рассмотреть в рамках Форума?

- В рамках Первого Каспийского экономического форума будут рассмотрены вопросы развития экономического сотрудничества в Каспийском регионе.

В повестке дня - создание условий для крупных проектов, дискуссия о роли экономики Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционная привлекательность в нефтегазовой, электроэнергетической, транспортной, торговой, агропромышленной, туристической и других отраслях экономик прикаспийских государств, представляющих взаимный интерес.

- Расскажите нашим читателям о месте проведения Форума и почему в качестве даты мероприятия было выбрано 12-ое августа?

- Как было отмечено выше, первый Каспийский экономический форум пройдёт в Национальной туристической зоне "Аваза", расположенной в двенадцати километрах от города Туркменбаши. Этот райский уголок протянулся на 16 километров рядом с побережьем, сама природа одарила его многокилометровыми пляжами с золотым песком, великолепным морским пейзажем, полезным для здоровья воздухом.

Строительство туристической зоны было инициировано президентом Туркменистана в 2007 году. С тех пор "Аваза" превратилась в современный комфортабельный курортный комплекс, в котором есть все условия для проведения крупных мероприятий различной тематики на самом высоком организационном уровне. В городе Туркменбаши построен международный аэропорт, имеющий возможность принимать воздушные суда любого типа: Аэропорт и Аваза соединены автомагистралью.

Создание Национальной туристической зоны "Аваза" предоставило выгодные условия для формирования новых направлений автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта. Благодаря этому созданы возможности для создания и развития современной модели "Великого Шелкового пути". Это имеет особое значение в рамках развития конструктивных международных культурных отношений между народами и странами мира.

Относительно даты проведения форума хотел бы сказать, что 12 августа отмечается в регионе как День Каспийского моря. Именно в этот день, 12 августа 2006 года, вступила в силу рамочная Конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция).

- Какая работа ведётся в Туркменистане по подготовке к Форуму?

- В целях подготовки и осуществления организационного и информационно-технического обеспечения деятельности первого Каспийского экономического форума согласно постановлению главы государства создан оргкомитет, который возглавляет зампредседателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Туркменистана.

Для обеспечения всесторонней подготовки к Форуму также должен быть создан координационный центр в министерстве иностранных дел Туркменистана.

В Ашхабаде пятого февраля 2019 года состоялся международный медиа-форум, посвященный первому Каспийскому экономическому форуму. В работе медиа-форума участвовали представители ряда министерств и отраслевых организаций Туркменистана, иностранные журналисты, а также корреспонденты международных информационных агентств, газет и журналов, телерадиоканалов прикаспийских стран.

В ходе медиа-форума проведены пленарное заседание "Экономическое развитие энергетических и транспортных систем Каспийского моря" и сессия "Туристическое и торгово-экономическое сотрудничество на Каспийском море".

Кроме того, презентовали новый веб-сайт, специально созданный для первого Каспийского экономического форума CEFavaza2019.gov.tm. Ресурс доступен для всех желающих на трёх языках - туркменском, русском и английском. Новый интернет-ресурс предлагает информацию о первом Каспийском экономическом форуме и концепции его проведения. Кроме этого на сайте можно узнать о Национальной туристической зоне "Аваза" и Туркменистане в целом. Там же смогут пройти онлайн-регистрацию участники форума.