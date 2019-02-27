Член рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США Вирджиния Фокс выступила с заявлением в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

Почтив память безвинных жертв Ходжалинского геноцида, она сказала, что разделяет горе азербайджанского народа, и выразила свои глубокие соболезнования.

Фокс подчеркнула, что в Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года были убиты 613 мирных граждан Азербайджана, в том числе старики, женщины и дети.

Коснувшись сотрудничества между США и Азербайджаном, она отметила, что Азербайджан является ценным партнером Соединенных Штатов.

Отметим, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками против азербайджанского народа. Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.