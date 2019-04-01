Армения уже не одно десятилетие упорно, но безрезультатно ищет лазейки в международном праве, которые могли бы оправдать оккупацию ею территорий Азербайджана. В Ереване пытаются читать между строк и выискивать в документах европейских и международных структур то, чего там нет. Армянские идеологи додумывают за зарубежных политиков, мысленно дописывают их решения и договаривают сделанные ими заявления. Это бессмысленное занятие, но оккупанты надеются, что где-то да сорвется, где-то да удастся обмануть мир. Или на крайний случай - хотя бы убедить собственную общественность, что "Запад с нами".

На днях просто поразил своей "исторической прозорливостью" армянский историк Рубен Заргарян. В своей публикации в армянских СМИ он напомнил армянам, что, оказывается, 20 лет назад Европарламент "признал "Нагорно-Карабахскую Республику"".

Дело было так. 11 марта 1999 г. в Страсбурге Европарламент принял резолюцию по Нагорному Карабаху "О поддержании мирного процесса на Кавказе", в которой признавался "тот факт, что Нагорно-Карабахская Автономная Область провозгласила свою независимость после аналогичного провозглашения независимости бывшими советскими социалистическими республиками после распада СССР в сентябре 1991 года", цитирует Заргарян. Тем самым, считает он, "была признана международно-правовая обоснованность провозглашения карабахской независимости, аналогичная другим союзным республикам".

Заргарян уверен, что это она, резолюция Европарламента, является причиной того, что Европейский союз до сих пор отказывается признавать территориальную целостность Азербайджана. Кроме того, о целостности азербайджанских границ не упоминалось и в первых вариантах Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном.

События двадцатилетней давности, думается, - это больше достояние истории, чем реальной политики. А реальность такова, что на проходившей в Страсбурге по итогам 2018 года пленарной сессии Европарламента была принята резолюция "Об общей политике ЕС в области внешней политики и безопасности", в которой черным по белому было указано, что Европейский союз (ЕС) подтверждает свою приверженность поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности стран-партнеров, то есть Азербайджана в том числе.

В документе, принятом подавляющим большинством голосов (401 голос - "за", 173 - "против"), подчеркивается необходимость урегулирования замороженных конфликтов на территории стран-партнеров в соответствии с международным правом, нормами и принципами.

В той же резолюции нашли отражение пункты, запрещающие двойные стандарты в подходе к региональным конфликтам со стороны Евросоюза и входящих в него государств. Звучит также требование подходить к конфликтам на территории стран-участниц Восточного партнерства с единой позиции. А это означает, что подход к карабахскому конфликту отныне, к большому огорчению Армении, будет таким же, как к конфликтам на территориях Грузии, Молдовы или Украины.

Что же касается обсуждаемого сегодня нового варианта соглашения между Азербайджаном и ЕС, то, как отметил Trend заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, когда будет достигнут консенсус по каждому из направлений и подготовлен отвечающий интересам как Азербайджана, так и Евросоюза документ, тогда он и будет готов к подписанию.

Впрочем, предоставим слово эксперту. Тоже историку - Олегу Кузнецову.

"Казалось бы, Рубен Заргарян, будучи согласно перечисленным им титулам в подписи под статьей кандидатом исторических наук, как всякий нормальный выпускник профильной аспирантуры должен знать хотя бы базовые понятия такой самостоятельной подотрасли исторической науки, как источниковедение, которая как раз изучает и классифицирует разные документы и определяет правила и порядок их использования в научной деятельности.

Я могу с полным правом говорить об этом, так как сам в молодости прошел через ад сдачи кандидатского экзамена по источниковедению и муки составления соответствующего раздела диссертации. И поэтому абсолютно уверенно могу утверждать, что господин Заргарян или не учился в аспирантуре, а если и учился, то весьма и весьма посредственно, или сам никогда диссертации не писал, иначе бы при наличии соответствующих навыков таких бы глупостей не излагал.

Но обо всем по порядку.

Господин Заргарян утверждает, что Европарламент резолюцией от 11 марта 1999 года "О поддержании мирного процесса на Кавказе" якобы признал независимость Карабаха, так как указал в тексте этого документа на тот факт, что НКАО Азербайджана провозгласила свою "независимость" после того, как это сделали бывшие союзные республики в составе СССР. Но именно тут он попадает в ловушку абсурдности построенной им же интеллектуальной конструкции. А это, в свою очередь, свидетельствует или о злонамеренном искажении им общеизвестных фактов, или о том, что он плохо дружит с русским языком, на котором пытается излагать свои мысли (впрочем, я не исключаю и возможности того, что оба эти мои тезиса верны одновременно).

Господин Заргарян не видит или умышленно не хочет видеть смысловой разницы между двумя понятиями - "провозглашение независимости" и "признание независимости". Действительно, армянские сепаратисты НКАО провозгласили "независимость" региона в 1991 году, но после этого 2 марта 1992 года Армения и Азербайджан стали членами ООН как суверенные государства в ряду других стран постсоветского пространства, тогда как режим армянских сепаратистов Нагорного Карабаха такого международно-правового статуса не получил. Поэтому этот режим до сих пор называют сепаратистским или, в лучшем случае, самопровозглашенным, тем самым отказывая ему в признании легитимности. Следовательно, факт провозглашения армянскими сепаратистами Карабаха своей независимости от Азербайджана никак не означает факта ее автоматического признания со стороны международного сообщества.

Теперь несколько слов о самой резолюции Европарламента от 1999 года. В ее тексте лишь констатируется факт принятия сепаратистами НКАО декларации о "независимости" 12 июня 1991 года и не более того. То есть говорится о том, что данное событие имело место быть. Но при этом нет ни слова о том, какие правовые последствия оно за собой повлекло. Проще говоря, эта декларация - это пустое сотрясание воздуха или ширма для прикрытия агрессии Армении против Азербайджана", - сказал российский историк и политический аналитик.

И еще. Если бы у Европы и Штатов было хоть одно правовое основание признать "независимость" оккупированного Арменией Карабаха, нет сомнений, что они бы не устояли перед натиском многочисленной, богатой и наглой армянской диаспоры. Армянство потратило за годы оккупации миллиарды на лоббирование своих интересов и содержание толпы алчных подельников. И если бы не международное право, такая "щедрость" дала бы свои плоды.

В мире существует только парочка могущественных держав, которые позволяют себе вертеть международным правом так, как вздумается, и делают это исключительно в своих интересах. Жалкая Армения к ним никак не относится.

Зульфугар Ибрагимов