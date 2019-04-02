Азербайджан обсудит сотрудничество с Европой
В столице Бельгии, Брюсселе, четвертого апреля состоится 16-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-Европа.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Азербайджана, в заседании со стороны Азербайджана примет участие глава МИД Эльмар Мамедъяров, со стороны Европейского союза - верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, передает Day.Az.
Во время заседания планируется обсудить решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, вопросы, входящие в повестку партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном, а также продолжающиеся переговоры по проекту нового двустороннего соглашения, Приоритеты партнерства, Восточное партнерство и другие вопросы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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