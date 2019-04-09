Нагорно-карабахский конфликт принес тяжкое бремя женщинам.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, выступая на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во Франции.

"В результате оккупации Арменией 20 процентов территории Азербайджана у нас один миллион беженцев и вынужденных переселенцев, многие из которых женщины и дети. Война и насильственное перемещение принесли тяжкое бремя женщинам. Претерпев смерти и насилие, женщины также страдают от косвенных последствий, включая экономический и социальный ущерб, в результате перемещения. Женщины-беженцы и вынужденные переселенцы должны преодолеть физическую и психологическую травму, вызванную различными формами насилия и конфликтов, и еще одна проблема связана с проблемой пропавших без вести и заложников", - сказала депутат.

Гафарова отметила, что в этом контексте в Азербайджане особое внимание уделяется таким вопросам, как расширение доступа к экономическим и социальным услугам, возможности образования и тренинги по развитию навыков.

"Следует отметить, что информационно-пропагандистские кампании по вопросам гендерного равенства могут быть очень полезными для содействия участию женщин-беженцев и внутренне перемещенных лиц в политической, экономической и социальной сферах. Например, в Азербайджане мы приняли комплексные меры по обеспечению равного участия женщин из числа беженцев и внутренне перемещенных лиц в общественной жизни. В рамках таких проектов, как расширение участия женщин в политической жизни, участие женщин в местном самоуправлении и другие, возможности женщин-беженцев и внутренне перемещенных лиц были расширены, а число их представителей в органах местного самоуправления значительно увеличилось. Я твердо верю, что наиболее устойчивым решением является разрешение конфликтов и обеспечение права тех, кто был изгнан с территорий, затронутых конфликтом, на достойное и безопасное возвращение в свои дома", - добавила депутат.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.