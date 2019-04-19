Армяне не имеют древнего прошлого, поэтому вынуждены каким-то образом поддерживать свое существование.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал российский историк, политолог Олег Кузнецов в ходе конференции на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают фальсификации и вымысел армян".

Политолог отметил, что народ, чтобы продолжать и развивать свое существование формирует идеологию: "Поэтому каждый народ, для того, чтобы гордиться своей историей, строить свое будущее, создает для себя историю или изучает свое наследие, выступая с позиции самоидентификации".

Историк подчеркнул, что армяне, не имея древнего прошлого, тем не менее вынуждены каким-то образом сохранять свое физическое существование, строить будущее, и если нет у них других механизмов выживания, то это их судьба, их проблемы, а не тех, кто живет вокруг них.