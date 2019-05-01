Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев посетил воинские части и подразделения погранзаставы "Газах" на госгранице с Арменией, проверил их служебно-боевую деятельность, встретился с личным составом, несущим службу на боевых позициях. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ГПС.

Эльчин Гулиев проверил ход выполнения поручений Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, ознакомился с работой по созданию необходимой оборонительной инфраструктуры на государственной границе.

На служебном совещании с участием руководящих лиц погранвойск Службы и погранзаставы "Газах" были даны необходимые поручения по повышению боеготовности воинских частей и подразделений.