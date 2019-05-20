После апрельского переворота прошлого года в Ереване и последовавших за ним процессов было совершенно ясно, что рано или поздно Никол Пашинян сорвется. Отсутствие политического опыта и, что уж там, таланта к политике обязательно должно было заставить его начать делать неадекватные шаги для защиты своей власти. Так как защитить ее реальными реформами его команда не сумела, ему ничего другого не осталось, как объявлять "второй этап революции".

Накануне премьер-министр Армении призвал граждан в 08:30 утра понедельника заблокировать все здания судов в республике, объявив второй, по его словам, самый важный этап "армянской революции", теперь уже в сфере правосудия. Акция, инициированная премьером, носит названием "Во имя независимых судов".

По призыву премьера сегодня с раннего утра к зданиям судов начали подтягиваться люди, в том числе был перекрыт вход и выход Конституционного суда Армении.

Как пишет Aysor.am, в беседе с журналистами граждане сказали, что с утра никому из сотрудников не позволили войти в здание суда.

Собравшаяся по призыву премьер-министра Никола Пашиняна толпа уже успела разбить стекла, растолкать идущих на работу судей, написал на своей странице в Facebook правозащитник Рубен Меликян.

"Сотрудники полиции бездействуют. Вы этого не переварите, Никол Пашинян", - написал он.

Судя по сообщениям армянских СМИ, в Ереване в настоящий момент царит полная анархия. Например, судья Давид Балаян пытался войти в здание суда общей юрисдикции административного района Шенгавит через окно, однако его оттолкнули, не позволив войти, передает Shantnews.am. Судья упал на землю.

Как пишет Спутник-Армения, вход в здание суда общей юрисдикции административных районов Кентрон и Норк-Мараш тоже заблокирован. Причем, в акции участвуют и малолетние дети, которых привели с собой активисты.

Несмотря на призыв омбудсмана Армении не вовлекать детей в политические процессы и акции протеста, взрослые поставили детей в ряд. Ребята хором выкрикивали "Никол, приходи". У здания суда также находятся депутаты от блока "Мой шаг" Микаэль Золян и Нарине Тухикян. Сотрудники суда также там, однако их не впускают в здание. На данный момент ситуация спокойная, пишет Спутник.

По информации "Айкакан жаманак", Никол Пашинян побывал у здания суда общей юрисдикции Кентрон и Норк-Мараш. Он прошелся по территории и уехал.

В полдень премьер собирается сделать заявление.

Но до полудня время еще есть. А пока заявления делают потрясенные вопиющим беззаконием эксперты и правоведы.

Призыв премьер-министра привел в ужас защитника прав человека Армении. Омбудсман Армен Татоян распространил заявление в связи с этим беззаконием.

Татоян констатировал, что в Республике Армения должна быть гарантирована реализация государственной власти в соответствии с Конституцией и законами на основе разделения и баланса законодательной, исполнительной и судебных властей.

"Каждый из представителей этих властей или официальных лиц имеет безоговорочное обязательство проявлять уважение к другой ветви власти и руководствоваться только предоставленным ему статусом и границами", - цитирует Новости-Армения

Татоян считает призывы Пашиняна опасными для безопасности и стабильности правовой системы страны.

"Строго требую от всех лиц, которые занимают государственный или иной публичный пост, незамедлительно прекратить призывы или требования заблокировать входы и выходы судов. Вы обязаны выполнять исключительно те функции, которые предписаны вам Конституцией, законом или другими правовыми актами. Вы имеете конкретный правовой статус и ограничены этим статусом. Любое отклонение может повлечь ответственность, - заявил Омбудсман.

Кроме того, Татоян попросил всех граждан Армении воздержаться от действий по блокированию зданий судов, чтобы исключить любую напряженность. Омбудсман также подчеркнул, что мониторинг соцсетей свидетельствует, что граждане проявляют друг к другу высокую степень нетерпимости, оскорбляют и угрожают друг другу.

"Спасибо, что не церкви и больницы", - написал с иронией в своем Фейсбуке адвокат Арсен Мкртчян. В беседе с "Голосом Армении" А. Мкртчян отметил следующее: "Когда к народу с подобным призывом обращается глава правительства, тот, кому согласно официальным данным, отдали голоса чуть ли не около 80% избирателей, это безусловный нонсенс. Такое заявление невозможно воспринять адекватно. Возможно, у премьера взыграли эмоции? Иначе объяснить призыв к антиконституционным действиям невозможно".

Отметим, что причиной гнева армянского премьера было то, что 18 мая суд общей юрисдикции Еревана постановил освободить экс-президента Роберта Кочаряна из-под стражи, под личное поручительство руководства режима, хозяйничающего в оккупированном Карабахе.

Зульфугар Ибрагимов