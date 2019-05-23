В третьем по величине городе Армении Ванадзор с раннего утра 23 мая началась акция протеста водителей общественного транспорта.

В знак протеста они припарковали автомобили на городской площади Айка, напротив зданий администрации Лорийской области и мэрии Ванадзора. Водители отказываются выходить на работу.

Как сообщает Shamshyan.com, водители требуют понизить цену на газ. Протестующие ждут представителей компетентных органов, передает Day.Az.