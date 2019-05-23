https://news.day.az/politics/1122557.html Цены на газ вызвали забастовку в Армении
Цены на газ вызвали забастовку в Армении
В третьем по величине городе Армении Ванадзор с раннего утра 23 мая началась акция протеста водителей общественного транспорта.
В знак протеста они припарковали автомобили на городской площади Айка, напротив зданий администрации Лорийской области и мэрии Ванадзора. Водители отказываются выходить на работу.
Как сообщает Shamshyan.com, водители требуют понизить цену на газ. Протестующие ждут представителей компетентных органов, передает Day.Az.
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