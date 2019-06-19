Распоряжение, подписанное накануне Президентом Ильхамом Алиевым, продолжает революционные шаги, предпринимаемые с первых месяцев 2019 года в направлении дальнейшего улучшения благосостояния граждан. Как передает Day.Az, об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ханлар Фатиев.

Напомним, что 18 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении минимальной ежемесячной заработной платы, согласно которому с первого сентября 2019 года она будет повышена на 40 процентов, и доведена до 250 манатов.

Фатиев отметил, что осуществление подобных социальных мер составляет неотъемлемую часть государственной политики.

"С 1 марта этого года на 38,4 процента, т.е., на 50 манатов, повысилась минимальная заработная плата, составив 180 манатов. Тем самым в Азербайджане была повышена зарплата почти более 400 тысяч граждан. А с 1 сентября минимальная заработная плата поднимется до 250 манатов", - сказал Фатиев.

Он подчеркнул, что данное распоряжение можно назвать настоящим революционным шагом в направлении дальнейшего улучшения материального положения граждан

Депутат добавил, что положительные результаты второго социального пакета, который будет реализован с сентября, будут ощущаться во всех семьях.