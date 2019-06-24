Материал об Азербайджане, опубликованный 23 июня на сайте Lenta.ru, был удален, передает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в России.

Как сообщили в посольстве, в результате осуществленных неотложных мер материал Константина Дворецкого под заголовком "Они заводят любовников втайне от мужа и хвастаются подругам" был снята с портала.

Кроме этого, на данном сайте была размещена информация, где редакция сайта приносит извинения азербайджанского народу и азербайджанской общине в России, и говорится, что материал не преследовал цели оскорбить народ.