https://news.day.az/politics/1132057.html Lenta.ru извинилась за провокационный материал об Азербайджане - ФОТО
Lenta.ru извинилась за провокационный материал об Азербайджане - ФОТО
Материал об Азербайджане, опубликованный 23 июня на сайте Lenta.ru, был удален, передает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в России.
Как сообщили в посольстве, в результате осуществленных неотложных мер материал Константина Дворецкого под заголовком "Они заводят любовников втайне от мужа и хвастаются подругам" был снята с портала.
Кроме этого, на данном сайте была размещена информация, где редакция сайта приносит извинения азербайджанского народу и азербайджанской общине в России, и говорится, что материал не преследовал цели оскорбить народ.
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