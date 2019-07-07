7 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю включения Ханского дворца и исторического центра Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется