https://news.day.az/politics/1135812.html Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю включения Ханского дворца и исторического центра Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю включения Ханского дворца и исторического центра Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю включения Ханского дворца и исторического центра Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
7 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю включения Ханского дворца и исторического центра Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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