Команда Никола Пашиняна совершает большую ошибку, не желая изучать "опыт" предшествующих режимов. Тот же Серж Саргсян мог бы поделиться практикой сосуществования с теми, кто сильнее тебя.

Пашинян никак не поймет, что с Москвой шутки плохи, что российская дипломатия имеет несоизмеримо более длинную историю, чем армянская, и занимаются ею не случайные люди.

Недавнее голосование руководителя армянской делегации в ПАСЕ против возвращения России в эту структуру закончилось для Еревана вроде бы безболезненно. В Москве сделали вид, что поверили путаным объяснениям Рубена Рубиняна о том, как он нажал не ту кнопочку и вообще ничего такого не имел в виду. Но на самом деле перед графой "Армения" уже была поставлена соответствующая галочка. И на днях это довелось прочувствовать на себе главе МИД РА Зограбу Мнацаканяну, которому приходится постоянно принимать на себя удары за неразумные поступки армянских властей.

Как пишет газета "Иратес", встреча главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках неформальной встречи глав МИД ОБСЕ в Словакии прошла не очень гладко.

"Сергей Лавров, который и без того не в восторге от Никола Пашиняна (во время официальных встреч Лавров никогда не смотрит в сторону Пашиняна), в этот раз выразил недоумение по поводу поведения армянской делегации (Рубена Рубиняна) в ПАСЕ, а также в связи с решением армянской делегации не участвовать в голосовании по резолюции, представленной Грузией на 73-й сессии Генассамблеи ООН против России. Был затронут предстоящий 2 октября визит Владимира Путина в Армению, и Мнацаканяну дали понять, что до визита Путина в Ереван Роберт Кочарян не должен находиться в тюрьме", - отмечает "Иратес".

Зульфугар Ибрагимов