Скопившийся в городе мусор может стать причиной эпидемии, заявила News.am эколог Сильва Адамян, передает Day.Az.

По ее словам, последствия могут быть самые удручающие.

"Увеличилось количество крыс, а крысы являются переносчиками чумы. Также причиной вспышки эпидемии могут стать бродячие собаки, вороны и сороки", - напомнила эколог, добавив, что министерство здравоохранения никак не реагирует на опасную ситуацию.

Эколог подчеркнула, что у мэрии нет разработанной политики по уборке мусора и потому не справляется с ситуацией.

"Во всем Ереване нет места, где было бы чисто. Весь город утонул в мусоре", - констатировала Сильва Адамян.

Отмечается, что несмотря на многочисленные неотложные вопросы к мэрии, градоначальник так высоко оценил оказанные им и его сотрудниками услуги городу, что выписал себе и подчиненным очередные крупные премии.