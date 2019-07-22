https://news.day.az/politics/1140364.html Китай и дальше намерен развивать отношения с Азербайджаном - заявление ЦК Компартии КНР
Китай и дальше намерен развивать отношения с Азербайджаном - заявление ЦК Компартии КНР
Китай и дальше намерен развивать отношения с Азербайджаном
Об этом сказал руководитель отдела международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао на конференции на тему "Идея социализма Си Цзиньпиня, характерная для Китая нового времени", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что взаимные визиты между двумя странами оказывают важное влияние на развитие отношений.
Сун Тао подчеркнул, что в последние годы Китай, заметно развившись, обладает значительной долей мирового рынка.
Он также добавил, что отношения Китая с Азербайджаном развиваются по возрастающей.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре