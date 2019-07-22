Китай и дальше намерен развивать отношения с Азербайджаном

Об этом сказал руководитель отдела международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао на конференции на тему "Идея социализма Си Цзиньпиня, характерная для Китая нового времени", сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что взаимные визиты между двумя странами оказывают важное влияние на развитие отношений.

Сун Тао подчеркнул, что в последние годы Китай, заметно развившись, обладает значительной долей мирового рынка.

Он также добавил, что отношения Китая с Азербайджаном развиваются по возрастающей.