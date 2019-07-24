"Азербайджанская армия превосходит по количеству, а армянская по качеству"... Как часто приходится читать подобное в армянских СМИ, регулярно проводящих сеанс аутотренинга для общественности Армении. Очередной такой сеанс состоялся как раз на днях, и провел его российский политолог, давний труженик армянского агитпропа Владимир Евсеев.

Мы уже высказали некоторые соображения по поводу провокационных умозаключений указанного политолога. Евсеев мнит себя военным экспертом и любит рассуждать на эту тему (как видно, плохо в ней ориентируясь). Но в своем последнем интервью армянским СМИ он перешел допустимые для третьей стороны границы и высказал конкретные угрозы в адрес Азербайджана в духе, присущем ереванскому агитпропу. И этот момент не может не обратить на себя внимания.

Предположения Владимира Евсеева о "качестве" и "количестве" мы попросили прокомментировать профессионального военного - бывшего командира корпуса, кавалера ордена "Азербайджанское знамя", полковника запаса Шаира Рамалданова.

Как иронично заметил наш собеседник, когда не сведущий в вопросе политолог пытается говорить о военных вопросах и давать вооруженным силам той или иной страны качественную и количественную характеристику, другого результата ожидать не стоит.

"Лично у меня сложилось впечатление, что Евсеев читал конспект, который ему приготовили армяне. Той логики, которой должен был следовать даже политолог, там мы не видим. Там есть просто слова, предложения, якобы оценки. Я воспринимал Евсеева как более серьезного эксперта и, честно говоря, не ожидал от него такого непрофессионализма. Серьезный политолог должен внимательнее относиться к словам.

Начнем с "качества" и "количества".

Если сегодня Азербайджан тратит на нужды обороны и безопасности больше, чем составляет бюджет Армении в целом, то это ясно говорит даже не профессионалу о том, на что может рассчитывать и что купить в реальности Ереван. Евсеев рассуждает о военных возможностях Азербайджана, видимо, плохо в них разбираясь", - сказал Рамалданов.

По его словам, для того, чтобы убедиться, насколько российский политолог не прав, не нужно обращаться к каким-то сверхмощным видам вооружений. Достаточно сказать, что у Азербайджана гораздо более мощный и современный парк бронемашин, что в условиях такого конфликта, как карабахский, имеет первостепенное значение. Так, на вооружении азербайджанской армии имеются современные российские танки Т-90, усовершенствованные БМП-2 и новейшие БМП-3, которых нет у Армении и которыми вооружены ВС России. И это уже не говоря об артиллерийских системах, РСЗО, ракетном вооружении и так далее.

Как отметил полковник запаса, плохо разбирается Владимир Евсеев и в вопросе средств РЭБ - радиоэлектронной борьбы, когда пытается пугать ими азербайджанскую сторону. Наверное, он просто не знает, что ВС Азербайджана уже имеют РЭБ, и не только израильского производства, как полагает Евсеев, но также российского и турецкого. Средства РЭБ развиваются одинаково во всех странах, производящих подобное вооружение и идут практически на одном уровне, не уступая друг друга.

А теперь о пресловутых "Искандерах".

"Почему я думаю, что Евсеев зачитывал составленный армянами конспект? Он, например, заговорил 4 дивизионах "Искандеров" и уже нацелил их на инфраструктуру Азербайджана. Не думаю, что он как политолог не отдает себе отчета в том, какие слова произносит, и с этой точки зрения прозвучавшие угрозы стоит расценивать не просто как комментарий. Конечно, Евсеев - не официальное лицо, но он представляет Россию и должен следить за риторикой, когда ему вздумается указывать, куда следует нацелить армянам российские ракеты.

Кто-то думает, что армяне используют "Искандеры", а мы будем сидеть и только наблюдать, как они взрывают наши нефтепроводы? Смешно... Не буду вдаваться в тонкости, скажу только, что Азербайджан располагает всеми необходимыми средствами, позволяющими защитить территорию страны от любых средств, которыми располагает Армения и которые существуют в мире на сегодняшний день вообще. Кроме того, учитывая средства, которыми располагает азербайджанская армия, и фактор Нахчывана, нет такой точки в Карабахе или Армении, которые мы не смогли бы достать. И нашим соседям лучше об этом не забывать", - подчеркнул наш собеседник.

Не разбираются в вопросе и те, кто торжествует по поводу продажи Россией Армении истребителей Су-30, считает Шаир Рамалданов. Дело в том, что эти самолеты в боях над Карабахом не эффективны. Им требуется для эффективности более обширное воздушное пространство.

И самое главное, все то, чем пытается сегодня пугать нас Армения, получено ею не для войны в Карабахе, а в рамках ОДКБ, для выполнения задач коллективной безопасности, отметил полковник Рамалданов.

Что же касается запугивания Евсеевым армян Карабаха перспективой оказаться в составе Азербайджана, то это еще одна несуразица из уст Евсеева. Перед Азербайджаном стоит только одна задача - обеспечить свою территориальную целостность.

"Если армяне захотят жить в Азербайджане, признавать наши законы и быть защищенными ими, быть нашими законопослушными гражданами, никто не будет им мешать. В Азербайджане никогда не дискриминировали граждан по национальности. Даже сегодня, несмотря на тридцатилетний конфликт, в стране продолжают жить более 35 тысяч лиц армянской национальности. Так что разговоры, что Азербайджану нужен Карабах без армян - это настоящий бред.

Да, внутренний дискомфорт у граждан армянской национальности будет, потому что то, что они натворили, не сразу сотрется из памяти. Но наш народ не злопамятен и не будет мстить или обвинять. Есть конкретные лица, которые являются преступниками по всем международным законам, они рано или поздно ответят перед азербайджанским и мировым законом.

В конце концов, на Нюрнбергском процессе судили преступников, а не немецкий народ", - резюмировал полковник Шаир Рамалданов.

Зульфугар Ибрагимов