7 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового административного здания Исполнительной власти Пираллахинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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