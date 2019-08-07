https://news.day.az/politics/1145341.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Исполнительной власти Пираллахинского района 7 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового административного здания Исполнительной власти Пираллахинского района.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Исполнительной власти Пираллахинского района
7 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового административного здания Исполнительной власти Пираллахинского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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