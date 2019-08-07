https://news.day.az/politics/1145345.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новопостроенного Центра молодежи в Пираллахинском районе 7 августа в Пираллахинском районе сдан в эксплуатацию новопостроенный Центр молодежи.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новопостроенного Центра молодежи в Пираллахинском районе
7 августа в Пираллахинском районе сдан в эксплуатацию новопостроенный Центр молодежи.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии центра.
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