7 августа в Пираллахинском районе сдан в эксплуатацию новопостроенный Центр молодежи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии центра.

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