Премьер-министру Армении Николу Пашиняну во втором городе страны - Гюмри очень не везет. Население административного центра самой нищей области Армении никак не хочет принимать его популизма и требует хлеба, отказываясь от предлагаемых премьером зрелищ.

Отметим, что Ширакская область - самая бедствующая в Армении. Из восьми с хвостиком тысяч человек, навсегда покинувших Армению с начала года, более двух тысяч приходятся именно на Ширак.

Месяц назад "народный" премьер прогулялся по Гюмри и стал участником неприятного инцидента. Во время прогулки по торговым точкам, как писали армянские СМИ, ему преградила дорогу группа гюмрийцев. Это были жители аварийного здания бывшего общежития, находящегося на улице Гарегина Нжде. Они подошли к премьеру не по вопросу жилья, их вопрос носил социальный характер. "Мы голодны. Когда улучшится наше положение?" - обратились они с вопросом к "народному" премьеру. При этом один из обращающихся потерял сознание.

Оправившись от неприятности, Никол Пашинян вместе с женой Анной Акопян в минувшее воскресение вновь почтил Гюмри своим присутствием и преподнес гюмрийцам очередное зрелище, снова забыв о хлебе.

"В этом году мероприятия, посвященные 21 сентября, Дню независимости, пройдут в Гюмри. Мы решили, что основные мероприятия этого дня должны выйти за пределы Еревана", - сказал Пашинян во время прямого эфира на своей официальной странице в Facebook.

Премьер пояснил, что "независимость должна путешествовать по всем городам и селам страны". Это позволит культуру городских мероприятий привить и в других регионах.

Наверняка гюмрийцы страшно обрадовались.

Как уточняют СМИ, главной идеей нынешнего визита премьера в город было "прогуляться по Гюмри, показать, какая прекрасная атмосфера сформирована в городе, и содействовать тому, чтобы общественное восприятие изменилось".

Прогулка транслировалась в прямом эфире в Facebook. На этот раз все шло, вроде бы, гладко. Но все испортила проходившая мимо женщина по имени Мириам. Она остановилась и стала громко обвинять Никола в обмане всего народа.

"Ты такой ловкий, что обманул нас! Обманул весь народ... Ты ничем не отличаешься от Сержа... Никаких изменений нет... Своими улыбками ты нам ничего не покажешь...", - заявила она.

В ответ Пашинян не нашел ,чем оправдаться и лишь лепетал, что "все будет хорошо, не теряйте надежду". Эти слова он произносит уже почти полтора года, и за это время надежды армян на то, что "все будет хорошо", растаяли.

Султан Керим