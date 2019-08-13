В возомнившей себя флагманом развития ИТ региона и чуть ли не мира Армении 6-9 октября пройдет Всемирный конгресс информационных технологий, на который будут приглашены всемирно известные деятели в этой области.

Как пишет "Грапарак", организаторы в настоящее время ведут переговоры с бывшим президентом США Бараком Обамой, за однодневный визит и 30-минутную речь которого они готовы заплатить несколько сотен тысяч долларов.

Обама обычно берет 400-800 тыс. долларов за одно выступление. Сколько он запросит на сей раз, выяснится в результате переговоров, отмечает армянское издание.

Участие известных лиц в конгрессе - традиция, придающая мероприятию авторитета и весомости. Но насколько это нужно бедствующей Армении? Фантазии на тему "флагман ИТ региона" можно отправить туда же же, где находятся мечты Никола Пашиняна о "20-тикратном росте ВВП". Реальность же такова, что 800 000 долларов для бюджета Армении - это просто кошмарная сумма - 381 203 508 драмов. Если, конечно, господин Обама не сделает скидку.

Султан Керим