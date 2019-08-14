По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Баку продолжается работа по созданию общественных пляжей.

Как сообщили Trend в среду в пресс-службе исполнительной власти города Баку, по инициативе учредителя Объединения Лейлы Алиевой, с учетом пожеланий жителей столицы и многочисленных гостей города и их обращений в Общественное объединение IDEA, на приморских территориях столицы создаются общественные пляжи, альтернативные существующим частным центрам отдыха и платным пляжам, передает Day.Az.

После пляжа, созданного на пляжной территории "Шихово" в Сабаильском районе, созданы и переданы в пользование граждан пляжи в поселках Бузовна и Горадил. Здесь для обеспечения должного отдыха граждан установлены зонты, раздевалки, душевые кабины, беседки, созданы футбольные и волейбольные площадки, санитарные узлы, заасфальтирована дорога к морю, создана автостоянка.

Для организации отдыха граждан на территории пляжей установлены сиденья и гамаки, вдоль всей территории установлены мусорные контейнеры, проведены другие работы.

В ближайшие дни еще в четырех поселках будут открыты новые общественные пляжи. В целом же на приморских территориях столицы предусмотрено создание таких пляжей в семи местах.

Доступ к созданным общественным пляжам и услугам на них бесплатен. Для поддержания чистоты территорий здесь будет работать служебный персонал.