Министерство обороны Турции распространило кадры новых обнаруженных фрагментов потерпевшего крушение самолета МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA информация об этом распространена на странице министерства обороны Турции в Twitter.

Отмечено, что специалисты Военно-морских сил Турции обнаружили новые фрагменты упавшего в Каспийское море самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана и в соответствии с погодными условиями поиски тела пилота и "черного ящика" самолета продолжаются.

Напомним, что 24 июля примерно в 22.00 при совершении ночных плановых учебно-тренировочных полетов внезапно оборвалась связь с самолетом МиГ-29 ВВС и истребитель исчез с поля зрения радаров. По предварительной версии, в результате авиакатастрофы военный самолет упал в Каспийское море. Пилот самолета Рашад Атакишиев пропал без вести.