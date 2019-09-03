Власти Армении играют с Москвой в какую-то странную игру. По причине глупости или зашкаливающей хитрости - сказать трудно, но первое кажется наиболее близким к истине вариантом.

Российский общественно-политический деятель Виталий Шишкин написал на своей странице в Facebook о том, что Армения предоставила ему статус беженца "как политику, который преследуется в России по политическим мотивам". Шишкин также выразил благодарность армянскому государству за данное решение, сообщает издание VERELQ.

Данную информацию изданию во властных кругах Армении подтвердили, но не стали вдаваться в подробности.

Новость вызвала бурную реакцию в соцсетях.

Как пишет пользователь Facebook Эмиль Бабаян, Шишкин - мошенник и типичный русский фашист, с подачи которого в разных городах России гнали и резали мигрантов, в том числе армян. Трижды судим за мошенничество и экстремизм. Выбрался в Армению сразу после своей последней отсидки. Армянский пользователь раскопал много любопытных деталей из биографии нового "гражданина" Армении.

Судя по всему, Шишкин был одним из активистов фашиствующих группировок русских националистов. В 2011-2012 годах членствовал в движении "Русские" и стал главой его отделения в Калуге, где организовывал шествия националистов, так называемые "русские марши". Еще до того, как эта организация была признана судом экстремистской, Шишкин успел организовать свою националистическую группу под названием "Правые за европейское развитие".

Примечательно, что Виталий Шишкин не раз выступал портив проживания армян в России, организовывал погромы и способствовал возбуждению у коренного населения российских городов националистических настроений.

Еще интереснее, что он, как сообщается в соцсети, был модератором разных нацистских групп, которые в 2013-м принимали участие в антипутинской кампании. Среди его приятелей - фашиствующие элементы, скинхеды, совершившие немало преступлений против "нерусских" в России.

Интересно, что, выйдя из тюрьмы, Шишкин почти сразу прибыл в Армению, сначала поселился в Гюмри, потом обосновался в Ереване. 8 февраля он попросил убежище и вскоре получил удостоверение лица в ожидании. Оно выдается сроком на 3 месяца, но Шишкин до сих пор в Армении - получается, что статус ему продлевали.

В Ереване неофашист Шишкин ведет вольготную жизнь. Боле того, в Армении он стал правозащитником. Правозащитная организация Шишкина, зарегистрированная минюстом РА в июле этого года, называется "Нет - беззаконию, пыткам и рабству" и имеет только один филиал - в Армении.

Вот о чем не пишут в соцсетях, это о том, что Шишкин сочетал националистическую деятельность с участием в различных протестах не только в России, но и в других странах. По информации армянских СМИ, в 2011 году он участвовал в митингах против Сержа Саргсяна в Ереване, а также против правления Эрдогана - в Турции. Засветился также на митингах в Украине в 2013-2014 гг. В 2013 год проводил митинги у посольства Азербайджана против объединения армии Азербайджана и Турции (!!!). Участвовал в митингах в Анталии и Стамбуле против действующей власти.

Планы у Шишкина, судя по всему большие. В соцсетях он рассказывает, что вернется в Россию в 2024 году и станет президентом, чтобы изменить мир. И так далее. По любому, задерживаться в Армении Шишкин не собирается. В беседе с VERELQ он поведал, что получил вид на убежище для переезда в другую страну, а не для получения гражданства Армении. Действительно, на кой ему гражданство Армении... Шишкин нацелился на Германию и уже который месяц учит немецкий и готовится оформлять паспорт и визу. А на армян он, оказывается, немного обижен, потому что те не поддержали его акции перед посольством Азербайджана в Москве, когда он протестовал против продажи Баку российского оружия.

Действительно ли этот всеядный "правозащитник"-нацист получил статус политзаключенного в Армении, до появления официального подтверждения утверждать не будем. Но есть моменты, которые отрицать нельзя: в Ереване нашел пристанище (не важно в каком статусе) фашиствующий элемент, ярый шовинист, да еще и выступающий против действующей в России власти.

Правда, аргументы насчет нацистских взглядов Шишкина вряд ли кого-то в Армении удивят. Агрессивный национализм всегда был востребован в этой стране, и то, против кого он направлен, сути этого отвратительного явления не меняет. Поэтому армянским пользователям, комментирующим статус Балаяна, особо возмущаться не стоит. В самом центре армянской столицы стоит памятник пособнику гитлеровцев, участнику Холокоста - Нжде, к нему кладут цветы и приводят детей. Кто такой Шишкин рядом со столь "мощной" исторической фигурой?

Армянской общественности следует больше беспокоить о том, что их власти могут пригреть лицо, выступающее против президента России. Вот это уже посерьезнее. И никакие аналогии с невыдаваемыми Москвой новым властям Армении бывшими чиновниками неуместны. Это, как говорится, слова из совсем другой песни. У Армении с Россией эти песни разные, как и весовые категории.

Напомним, что российская сторона отказала Еревану в выдаче бывшего начальника Службы исполнения служебных актов (СПИСА) Миграна Погосяна и экс-министра обороны Микаэла Арутюняна, которых Никол Пашинян жаждет поселить в одной камере с Робертом Кочаряном.

Нужно сказать, что время для такого демарша, как предоставление политубежища гражданину России, армянские власти выбрали самое неподходящее. В процессе обсуждения находится вопрос цены на российский газ для Армении, да еще на носу саммит ЕАЭС в Ереване, который и так висит на волоске. Хотя, возможно, это было сделано специально - в качестве кнопки на стуле для Москвы. Ведь заявил же на днях Никол Пашинян в интервью французскому изданию, что у Армении тоже есть право сомневаться в верности стратегического союзника и свои обидки на Москву.

Вроде все ясно. И все же остается один самый главный вопрос, который не стоит упускать из виду: мошенник и нацист Виталий Шишкин выбрал именно Армению.

Интересно, почему?

Зульфугар Ибрагимов