Премьер-министр Армении Никол Пашинян поплясал на крутой свадебной тусовке детей двух крупных олигархов. Как пишут армянские СМИ, премьер был гостем свадьбы сына Хачатура Сукиасяна и дочери Гагика Царукяна.

Деньги, как говорится, к деньгам. То, что олигархи рассчитывают приумножить свои состояния путем женитьбы детей, явление обычное и никого не удивит. Но многих неприятно удивило появление на торжестве Никола Пашиняна. "Революционный премьер", клятвенно обещавший вытрясти кошельки и счета олигархов, призывавший размазывать богачей по стенке, присутствовал на свадьбе Грзо и Тупого Гаго..

Никол Пашинян, всю жизнь выступавший против уголовной олигархии, так легко забыл свое прошлое? - написала в Epress.am научный сотрудник исследовательского института "Матенадаран" Гаянэ Айвазян. У Никола, считает она, попросту нет альтернативы, он решает вопрос власти.

"Армения - страна, находящаяся в состоянии войны, она геттоизирована. Общество бежит от войны, либо эмигрируя, либо делая вид, что ее нет. Пашинян это прекрасно понимает, потому и продолжает ставшую привычной риторику войны, боясь быть не понятым и лишиться электората в случае внедрения иного дискурса.

До тех пор, пока Армения ведет войну, и общество не выдвигает требования о завершении войны, экономика Армении будет олигархической. И все руководители Армении должны идти и преклонять колени перед деньгами олигархии. До тех пор, пока Армения нестабильно раскачивается между войной и миром, максимальный результат армянских революций может быть таков: заменить испорченных на неиспорченных, затем - все по кругу", - написала Айвазян.