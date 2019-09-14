https://news.day.az/politics/1156271.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии детского сада в городе Исмаиллы - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии детского сада в городе Исмаиллы - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии нового детского сада, построенного на улице Вахаба Османова в городе Исмаиллы, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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