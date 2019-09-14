Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и ее дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии нового детского сада, построенного на улице Вахаба Османова в городе Исмаиллы, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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