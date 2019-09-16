https://news.day.az/politics/1156583.html Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Турции - ФОТО 16 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-президентом Турции Фуатом Октаем.
Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Турции - ФОТО
16 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-президентом Турции Фуатом Октаем.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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