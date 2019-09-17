Выполняющего долг перед "родиной" сына премьер-министра Никола Пашиняна Ашота снова засекли в Ереване. Напомним, что парень якобы проходит службу в одном из подразделений ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана. Но в Ереване его видят почему-то чаще, чем в Карабахе.

Пресс-секретарь главы правительства Армении Владимир Карапетян сообщил на своей странице в Facebook, что Ашот Пашинян находится в отпуске. Представителю премьера пришлось разъяснять ситуацию, так как очередное появление Ашота в столице было встречено в СМИ с недоумением.

Карапетян пояснил, что сын премьер-министра Армении, рядовой Ашот Пашинян находится в очередном отпуске. Этим правом пользуются все те солдаты, у которых нет дисциплинарных нарушений. Около 400 военнослужащих, прослуживших более одного года в Карабахе, каждую неделю получают отпуск.

Как тут не удивиться. В неделе всего семь дней, и если отпуск предоставляется солдату каждую неделю, то сколько времени он тогда находится на "страже рубежей"? Если солдат служит в паре десятков километров от своей деревни, тогда выходного дня будет вполне достаточно. Но вопрос в том, что большинство проходящих службу на оккупированных территориях - это граждане Армении, и от родных мест их отделяют уже не пара десятков, а сотни километров. Тут одним выходным не обойдешься. Только дорога туда и обратно займет больше суток.

Интересно так же, все эти 400 военнослужащих вместе с Ашотом находятся в Армении, или странные правила касаются их лишь теоретически? Не случайно издание verelq.am, публикуя новость, озаглавило ее ехидно "Рядовому Пашиняну предоставили очередной отпуск, а остальным напомнили о правах солдат".

Одним словом, объяснения Карапетяна никого не удовлетворили. Аналитики предполагают, что подобное правило было введено специально для оправдания постоянных отлучек сына премьер-министра Армении.

Недавно Ашота уже видели в Ереване. В период усиления напряженности на линии фронта он вдруг покинул место службы и приехал к папе с мамой. В соцсетях и СМИ писали о том, что сын премьера переведен в Армению и служит под Ереваном в Советашенской военчасти.

Отдуваться пришлось пресс-секретарю Минобороны Арцруну Ованнисяну, который назвал заголовки новостей по этому поводу "проазербайджанскими" и заявил, что в ходе службы военнослужащие могут перемещаться из одной воинской части в другую, и ничего такого тут нет, чтобы раздувать сенсацию.

Видимо, после того скандала и было введено новое правило, чтобы очередное появление Пашиняна-младшего в Армении было чем оправдать, не ссылаясь на "проазербайджанскую" пропаганду.

Зульфугар Ибрагимов