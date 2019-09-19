"Контракт века" - не только прошлое, но и настоящее и будущее Азербайджана.

Об этом в своей статье, опубликованной в социальной сети Facebook, написал вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend..

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