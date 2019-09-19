https://news.day.az/politics/1157890.html Али Ахмедов: «Контракт века» - не только прошлое, но и настоящее и будущее Азербайджана
Али Ахмедов: «Контракт века» - не только прошлое, но и настоящее и будущее Азербайджана
"Контракт века" - не только прошлое, но и настоящее и будущее Азербайджана.
Об этом в своей статье, опубликованной в социальной сети Facebook, написал вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend..
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре