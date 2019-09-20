Сегодня азербайджанская нефть служит независимому Азербайджанскому государству.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на торжественной церемонии по случаю 25-летия "Контракта века" и Дня нефтяников, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Все мы хорошо помним, что подписание "Контракта века" создало условия для вступления нашей страны в новый этап. В начале 1990-х годов молодое независимое Азербайджанское государство столкнулось с огромными трудностями, вызовами. Некомпетентность, неудовлетворительная деятельность, предательские шаги тогдашней власти поставили нашу страну у края пропасти. 1991-1993 годы останутся в нашей истории как тяжелые, трагические годы. Наша страна переживала кризис - политический, экономический, промышленность находилась в парализованном состоянии. Спад, переживаемый в экономической сфере, чинил огромные препятствия развитию молодой независимой страны.

Азербайджанский народ, продемонстрировав присущую ему мудрость, обратился в 1993 году к великому лидеру Гейдару Алиеву и пригласил его к власти. С того времени Азербайджан переживает период стабильности, идет по пути развития. Реформы, проводимые с 1993 года по сегодняшний день, проделанная работа, представляют Азербайджан в мире как успешно развивающуюся страну. Переживаемый в то время экономический и политический кризис был источником большой угрозы. Смелость, дальновидность, самоотверженность Гейдара Алиева смогли защитить Азербайджан от всех бед. Был положен конец гражданской войне, Азербайджан вступил на путь реформ. Была принята Конституция независимого государства. Незаконные вооруженные формирования были разоружены, в стране был наведен порядок. Конечно, необходимо было предпринять серьезные шаги, связанные с дальнейшем развитием нашей страны, и подписание "Контракта века" занимает особое место среди этих шагов.

Подписание "Контракта века" является историческим событием. Азербайджанское государство, азербайджанский народ получают сегодня пользу от этого контракта. Трудно представить, за счет чего Азербайджан в то время мог бы обеспечить свое экономическое развитие, если бы не был подписан "Контракт века". За счет чего мы могли бы успешно развиваться? "Контракту века" принадлежат особое место, особая роль в истории нашей независимости. Подписание данного контракта тоже далось нелегко. Длительные переговоры оставались безрезультатными. Конечно, обе стороны старались добиться более благоприятных и приемлемых условий для себя. Считаю, что на примере "Контракта века" мы видим позитивную сторону международного сотрудничества, так как и инвестирующая сторона - инвесторы, и Азербайджанское государство, найдя баланс интересов, подписали этот контракт на самых приемлемых для себя условиях. Если условия контрактов не устраивают инвесторов, то, конечно, о подписании какого-либо контракта не может быть и речи. В то же время полностью были обеспечены и интересы Азербайджанского государства. Азербайджан, обновляющийся, модернизирующийся сегодня в результате реализации контракта, является наглядным подтверждением моих слов", - сказал глава государства.