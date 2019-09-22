Мы всегда чувствуем поддержку Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента, президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Об этом в воскресенье сказала Trend главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

"Самое главное - хочу поздравить Первого вице-президента Азербайджана, президента Федерации гимнастики страны Мехрибан Алиеву, и выразить ей огромную благодарность за ту поддержку, которую мы почувствовали в ее присутствии и присутствии, конечно, Президента Азербайджана Ильхама Алиева во время открытия Чемпионата мира. Для нас это большая гордость, что они были рядом с нами. Даже когда они не в зале мы всегда чувствуем их поддержку. Мы рады, что тоже смогли обрадовать их своими результатами. Будем работать еще больше", - сказала главный тренер сборной Азербайджана.

Говоря о завоёванных азербайджанскими гимнастками лицензиях на Олимпийские игры-2020, Мариана Василева отметила, что это большой успех, и цель выполнена на сто процентов. "В индивидуальной программе мы прекрасно знали, что не можем завоевать две лицензии, все наши гимнастки юные, две из них впервые выступали на Чемпионате мира. Рассчитывали, конечно, на Зохру Агамирову, она самая опытная. В прошлом году она участвовала в Чемпионате мира и попала в двадцатку гимнасток. А сейчас на Чемпионате она уже шестнадцатая, и завоевала лицензию на Олимпийские игры. Низкий поклон Зохре, потому что в ее юном возрасте иметь такие стальные нервы - редкость. Она большая умница, трудяга. Думаю, в будущем ее ждет еще больший успех. Что касается результата команды в групповых упражнениях, я безумно счастлива. Для нас это было очень важно. Дома сложно выступать, несмотря на то, что говорят, что дома и родные стены помогают. Нашим девочкам сложно, они хотят выступить лучше чем могут, порадовать болельщиков. Кстати, огромное спасибо болельщикам, знаю, что на сегодняшний финальный день все билеты были проданы", - сказала Василева.

Главный тренер сборной добавила, что ей приятно слышать, как многие говорят о том, что есть школа художественной гимнастики Азербайджана.

"Мне приятно слышать, когда люди говорят, что есть школа художественной гимнастики Азербайджана - это показывает, что мы идем по правильному пути и создаем собственную школу", - подчеркнула главный тренер сборной Азербайджана.

Отметим, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку прошел в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку приняли участие более 300 гимнасток из 61 страны мира.