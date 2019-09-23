https://news.day.az/politics/1159078.html Учения спецназа Азербайджана, Турции и Грузии в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Учения спецназа Азербайджана, Турции и Грузии в Баку - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с соглашением, достигнутым министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии, в Баку начались совместные учения сил специального назначения "Кавказский Орел - 2019", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.
В ходе учений будут выполняться задачи по уничтожению условной цели с использованием воздушных компонентов, освобождению заложников, эвакуации раненых и другие задания.
В учениях, которые продлятся до первого октября, в качестве наблюдателей примут участие пакистанские военнослужащие.
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