https://news.day.az/politics/1159255.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Литвы в Азербайджане - ФОТО Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял верительные грамоты новоназначенного в нашу страну чрезвычайного и полномочного посла Литвы Эгидиюса Навикаса.
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Литвы в Азербайджане - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял верительные грамоты новоназначенного в нашу страну чрезвычайного и полномочного посла Литвы Эгидиюса Навикаса.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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