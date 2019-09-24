Глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с губернатором Стамбула Али Ерликая. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Комитет.

На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе, проблемы азербайджанцев, в 1990-х годах переехавших и неофициально проживающих в Турции.

В мероприятии участвовал генконсул Азербайджана в Стамбуле Месим Гаджиев и глава Миграционного управления Стамбула Реджеп Бату.

Мурадов подчеркнул, что проблемы азербайджанцев, незаконно проживающих в Стамбуле, находятся под контролем Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в связи с чем перед соответствующими государственными структурами двух стран, в том числе, Госкомитетом по работе с диаспорой поставлены конкретные задачи.

Глава госкомитета напомнил, что в протоколе восьмого заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджана и Турции, проведенного в Баку, отражены важные положения по решению проблемы, добавив, что подписание документа имеет важное значение в свете быстрого и эффективного решения вопроса.

Губернатор Али Ерликая выразил готовность принять все необходимые меры для решения проблемы. Ерликая добавил, что оформление разрешений на проживание неофициально находящихся на территории Турции азербайджанцам, является самым оптимальным вариантом выхода из сложившейся ситуации.