https://news.day.az/politics/1164164.html Собрание "Нацсовета" в Баку под предлогом пикета — особо спланированная провокация
Собрание "Нацсовета" в Баку под предлогом пикета — особо спланированная провокация
Собрание "Национального совета" в Баку под предлогом пикета было особо спланированной провокацией.
Об этом в среду сказал Trend председатель партии Народный фронт целостного Азербайджана (ПНФЦА) Ниямеддин Ордуханлы, передает Day.Az.
По его словам, председатель ПНФА Али Керимли и организация "Национальный совет" под предлогом пикета с участием 50 человек попытались посеять в столице хаос.
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