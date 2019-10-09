Собрание "Национального совета" в Баку под предлогом пикета было особо спланированной провокацией.

Об этом в среду сказал Trend председатель партии Народный фронт целостного Азербайджана (ПНФЦА) Ниямеддин Ордуханлы, передает Day.Az.

По его словам, председатель ПНФА Али Керимли и организация "Национальный совет" под предлогом пикета с участием 50 человек попытались посеять в столице хаос.

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