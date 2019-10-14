https://news.day.az/politics/1165794.html Утвержден меморандум между АПБ и Государственной инспекцией по защите растений и семеноводства Польши
Утвержден меморандум между АПБ и Государственной инспекцией по защите растений и семеноводства Польши
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере фитосанитарии между Агентством пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана и Государственной инспекцией по защите растений и семеноводства Польши, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно указу, после вступления в силу Меморандума Агентство обеспечит осуществление его пунктов.
Министерство иностранных дел направит правительству Польши уведомление о выполнении всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Меморандума в силу.
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