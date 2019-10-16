Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Эндрю Шоффер (США), Стефан Висконти (Франция) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик прибыли на оккупированные территории Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Уже состоялась встреча посредников с главой сепаратистского режима Бако Саакяном, с которым была обсуждена ситуация на линии фронта.

Накануне сопредседатели МГ ОБСЕ побывали в Ереване. После Ханкенди ожидается их визит в Баку.