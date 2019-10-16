Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина посетит Азербайджан для участия в саммите Движения неприсоединения, который состоится 25-26 октября в Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Dhaka Tribune.

Как отмечается, министр иностранных дел страны Абдул Момен подтвердил участие премьер-министра в саммите.

Саммиту предшествуют подготовительная встреча должностных лиц 21-22 октября и подготовительная встреча министров 23-24 октября. Момен примет участие в министерской встрече.

Отметим, что 25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения и Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Движение неприсоединения, объединяющее государства, не присоединившиеся к каким-либо военно-политическим блокам в период "холодной войны", трансформировалось в один из важных многосторонних механизмов. Сегодня Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.